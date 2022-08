× Erweitern Foto: Djane Käry

Spätestens beim diesjährigen CSD Frankfurt ist sie allen aufgefallen: DJane Käry war omnipräsent auf verschiedenen Festbühnen und Partys. Seit 2014 ist sie als DJane unterwegs und hat just in Frankfurt mit der GurLZzz-Party die momentan einzige monatliche Ladies-and-Friends-Party ins Leben gerufen. Wir haben Käry zum Interview gebeten!.

Wie und wann bist du zum DJing gekommen? Gab es eine Initialzündung?

Ich hatte 2014 mit einer Freundin und einem Freund aus Karlsruhe eine eigene Gaypartyreihe ins Leben gerufen und ich war für die Bookings der Künstler*innen zuständig. Unter anderem auch für die DJ*anes. Ich war total fasziniert, wenn ich die DJ*anes beim Auflegen beobachtete, und so kam ich auf die Schnapsidee, mir das Auflegen selbst beizubringen. Ich hatte einfach Lust darauf und wenn ich etwas mache – dann richtig! An mein erstes Booking kann ich mich noch genau erinnern. Es war im April 2015 in der Kölner Blue Lounge, und es war eine Ehre für mich, in diesem Club auftreten zu dürfen.

Hattest Du jemals das Gefühl, als DJane in eine „Männerdomäne“ vorzustoßen?

Damals hatte ich mir tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht. Ich war einfach ehrgeizig und schon immer mit der Musik verbunden und wollte das machen was mir Spaß bereitet.

Nach einiger Zeit allerdings ist mir schon aufgefallen, dass diese Branche eine Männerdomäne ist. Es störte mich aber nie, denn ich konnte trotzdem ziemlich schnell in der Szene Fuß fassen, und das war für mich ein sehr schönes Gefühl. Ich wurde aber auch von Anfang an akzeptiert.

Dein Tipp für Nachwuchs DJ*anes?

Ganz wichtig, es ist nie zu spät mit dem DJing zu beginnen. Habt Spaß dabei, lebt euren Traum und vor allem: Lasst euch von keinem Menschen der Welt runterbuttern. Auch wenn es mal Zeiten beim DJing geben wird, die nicht einfach sind: Habt Vertrauen in euch selbst und gebt niemals auf. Egal welche Steine euch in den Weg gelegt werden. Lebt das was ihr liebt!

Musikalisch bist du ziemlich breit aufgestellt – was spielst du selbst am liebsten?

Charts aus dem Mainstreambereich mit tanzbaren Electrobeats.

Was war der Impuls, die GurlLZzz-Party ins Leben zu rufen? Ist die Party Ladies-only?

Ich wurde mehrfach angesprochen von Frauen in unserer Szene und Sie fanden es schade, dass es leider nicht mehr viele Partymöglichkeiten in Frankfurt für Frauen gab. Als mich dann Jan (Schmidt, Anm.d.Red.) gefragt hat, ob ich mit ihm eine neue Frauenparty starten wollen würde, habe ich diese Chance genutzt und so kam die GurLZzz Party zustande. Was uns aber von Anfang an wichtig war, und was wir auch so kommuniziert haben, ist, dass es eine Frauenparty & FRIENDS* sein sollte. Es ist total egal, welches Geschlecht oder Pronomen ein Mensch hat. Auf unserer Party sind einfach alle willkommen. Und es freut uns, dass es in den letzten Monaten auch genauso angenommen wurde

Deine Botschaft an die Community!

Wir müssen weiterhin zusammen auf die Straße gehen und für unsere Rechte kämpfen und vor allem um AKZEPTANZ, denn wie es uns die letzten Wochen leider gezeigt haben, sind wir noch lange nicht am Ziel. Passt alle auf euch auf, seid füreinander da und begegnet euch auch innerhalb unserer LGBTIQ* Community mit Respekt!

