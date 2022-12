10 Jahre Winterlichter im Palmengarten

× Erweitern Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main, Tom Wolf

Zu jeder Jahreszeit lohnt ein Besuch im Frankfurter Palmengarten: sind es im Sommer vor allem die Freiluftgärten und der kleine See, die zur Oase im Großstadtdschungel werden, so locken im Winter tagsüber die (warmen) Gewächshäuser mit tropischen Temperaturen und natürlich die Winterlichter, die den Palmengarten in den Abendstunden zum Winter-Wunderland werden lassen.

Zum zehnten Jubiläum der Licht-Schau kommen die beliebten Klassiker wie die leuchtenden Schneeglöckchen, aber auch neue Leuchtobjekte wie „Die drei Grazien“, die „Wellen“ und die leuchtenden Schmetterlinge am Schmetterlingshaus dazu. Sie lassen sich beim Spaziergang durch den Park entdecken.

„Im Palmengarten spüren wir unmittelbar die Auswirkungen des Klimawandels und der aktuellen Energiekrise“, sagt Direktorin Katja Heubach. „Ein nachhaltiger Umgang mit Energie und Ressourcen ist deshalb Grundlage unserer Entscheidungen, die wir nach und nach auf alle unsere Aktivitäten ausweiten. Unserer diesbezüglichen Verantwortung werden wir auch bei den Winterlichtern gerecht“.

Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main, Tom Wolf Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main, Tom Wolf Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main, Tom Wolf

Praktisch bedeutet das, dass die Lichtobjekte allesamt mit LED-Beleuchtung arbeiten und sich per moderner Zeitschalttechnik genau steuern lassen. Erstmalig bleiben während der Winterlichter-Zeit die Schauhäuser inklusive des Palmenhauses ab 16 Uhr geschlossen, um den Wärmeverlust beim Öffnen und Schließen der Türen zu verringern. Aufwärmen kann man sich in der Villa Leonhardi und im Café Siesmayer.

Noch bis 8.1., Winterlichter, Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, täglich 17 – 21 Uhr (nicht an Heiligabend und Silvester), www.palmengarten.de