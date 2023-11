10 Jahre „Mitte der Gesellschaft“

× Erweitern Foto: MdG MdG Flyersammlung

Das Frankfurter Partykollektiv mit dem ungewöhnlichsten Namen den man sich denken kann feiert Jubiläum – natürlich mit einer ihrer berüchtigten Partys. Termin: 25. November im Tanzhaus West.

Das Frankfurter Partykollektiv mit dem ungewöhnlichsten Namen den man sich denken kann feiert Jubiläum! Bekannt für ihre Motto-Events wie „Auf hoher See“, „Nimm‘ es sportlich“, „Naschmarkt“ oder „Zirkus“, die jeweils fantasievoll ausgestattet sind und jede Location samt Personal in ein queeres Wonderland und Safer Space für die Community verwandeln, heißt es zur 10-Jahresfeier schlicht „Die Mitte der Gesellschaft blickt zurück“. „Dafür holen wir aber alles hervor, was unser Deko-Archiv hergibt“, lachen Tim alias DJ Frau Laura und Tom vom Team.

Foto: MdG MdG DJ Team

Angefangen als alternative Gay-Party, ausgerichtet von drei Leuten, ist die Mitte der Gesellschaft inzwischen zu einem Kollektiv aus 13 festen, bunt-diversen Mitgliedern mit nochmal so vielen Unterstützer*innen bei den jeweiligen Events gewachsen. Die Partys finden an wechselnden Orten statt, neben den „großen“ Motto-Partys gibt’s inzwischen auch „kleinere“ Clubnächte – alles wird immer noch ehrenamtlich gestemmt und demokratisch aus dem Team organisiert. Trotzdem hat sich die Gruppe nun entschlossen, einen Verein zu gründen, um das Ganze auf noch professionellere Beine stellen zu können. „Ab einem gewissen Punkt braucht es da einfach ein paar Strukturen“, meint Tom zur Vereinsgründung. Ihr Projekt verstehen sie auch politisch. Das beginnt schon beim ungewöhnlichen Namen: „Damals wollten wir etwas, über das man nachdenken kann“, erinnert sich Tim. „Der Begriff ‚Mitte der Gesellschaft‘ war damals überall zu hören, vor allem in der Politik. Wir meinen damit aber eben genau nicht den Großteil der Bevölkerung, sondern unser Gedanke war, wenn die Mitte der Gesellschaft so wie unsere Party ist, wäre die Welt ein bisschen besser“. Die „Mitte der Gesellschaft“ ist bunt und divers, zeigt Präsenz, bietet ein sicheren (Rückzugs-)Ort für queere Menschen und engagiert sich damit aktiv für Akzeptanz von queeren Lebensweisen. Zur Jubiläumsparty sorgt natürlich das hauseigene DJ-Team für den Sound: Neben Tim alias Frau Laura sind Cormac, Francesco Framor, Laurine Philippe und Luzie am Start.

25.11., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/mittedergesellschaft/, www.instagram.com/mittedergesellschaft/