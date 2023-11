10 Jahre alexandra baum . schmuck

× Erweitern Foto: Günther Dächert alexandrabaum-TrauringeRinde.

Genau genommen feiert die Schmuckdesignerin im November sogar drei Jubiläen: Seit 20 Jahren gibt es ihr Label alexandra baum . schmuck, seit 10 Jahren betreibt sie ihr Bockenheimer Ladenatelier und seit einem Jahr den eigenen Online-Shop. Am 10. November gibt’s ein Fest!

Genau genommen feiert die Schmuckdesignerin im November sogar drei Jubiläen: Seit 20 Jahren gibt es ihr Label alexandra baum . schmuck, seit 10 Jahren betreibt sie ihr Bockenheimer Ladenatelier und seit einem Jahr den eigenen Online-Shop. Die Inspiration für ihre Schmuckstücke findet Alexandra Baum vor allem in der Natur: Feine Gräser, raue Baumrinde, kleine Blätter, Zweige oder Federn bilden die Grundlage für ihre detailreich gearbeiteten Ringe und Trauringe, für Ohrschmuck, Armreifen, Halsketten oder auch Manschettenknöpfe. Ecken und Kanten gehören auch zur Natur, daher erinnern einige Stücke an die geometrische Struktur von Edelsteinen.Bei so viel Natur als Vorbild liegt es nahe, dass auch die Herstellung der edlen Stücke weitgehend umweltschonend und sozial verträglich sein soll. Je nach Wunsch verwendet Alexandra Baum daher recyceltes Gold, Fairtrade Gold oder umweltfreundlich gewonnenes Waschgold aus Finnland. Akzente setzt sie mit wiederverwendeten Diamanten oder fair gehandelten Edelsteinen aus dem Kleinbergbau in Brasilien und Madagaskar. Auch in ihrem Atelier achtet sie auf die Umwelt und bezieht zum Beispiel Ökostrom, wickelt ihre Geschäfte über eine nachhaltige Bank ab und verwendet umweltfreundliche Verpackungen. Anlässlich des 10-jährigen Atelier-Jubiläums lädt Alexandra Baum zu einem Fest ins Ladenatelier in Bockenheim – mit Schmucktombola, einer Goldschmiedevorführung, einer DIY-Schmuckstation und einem großen Einzelstücke-Sale.

10.11., alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, ab 15 Uhr, shop.alexandrabaum.com