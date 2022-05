10 Jahre CSD Wiesbaden

× Erweitern Foto: BNS Photography CSD-Wiesbaden

Das Communityfest der hessischen Landeshauptstadt feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum – geplant sind neben der traditionellen Demo auch wieder ein Sommerfest und eine Abschlussparty.

Bewusst hat man sich im CSD-Orga-Team des Vereins Warmes Wiesbaden gegen ein Motto für den Jubiläums-CSD entschieden: „In Anbetracht der vielen aktuellen und vor allem dynamischen Themen erschien es uns nicht richtig, dem CSD einen einzelnen inhaltlichen Akzent zu geben“, heißt es dazu in einer Erklärung des Vereins. „Hinzu kommt, dass jeder Christopher Street Day bereits eine klare Botschaft hat, nämlich die LGBTQIA+ Community sichtbar und auf den deren Lebenssituation in der Gesellschaft aufmerksam zu machen“.

× Erweitern Grafik: Warmes Wiesbaden

Die CSD-Demo startet um 14 Uhr am Warmen Damm und schlängelt sich zunächst bis zum Marktplatz. Neu ist, dass in diesem Jahr erstmals zwei Wagen mit Musik an der Demo teilnehmen. Am Marktplatz wird es eine Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen geben, bevor der Zug weiter zum Kulturpark am Kulturzentrum Schlachthof zieht.

Der CSD ist eine Gemeinschaftskooperation von Warmes Wiesbaden und dem Schlachthof. Das dortige Sommerfest bietet ab 15 Uhr neben Essen und Getränken auch Infostände verschiedener Vereine und Organisationen. Der komplette CSD will sich als Safe Space verstehen und bietet Infos und Hilfe am Awareness-Stand. Das Bühnenprogramm wird moderiert von Chardonnay von Tain und zeigt Performances von unter anderen Kelly Heelton, Dahlia Danger, LéLé Cocoon, Gina Glamour und Alice Poison. Musikalisch sorgen Beni Fehr, die queere Band Sado Opera aus St. Petersburg, die Wiesbadener Singer/Songwriterin Evou und die DJane*s Frau Laura und Käry für Stimmung. Zum Anschluss steigt im Schlachthof die große CSD-Abschlussparty auf mehreren Floors.

28.5., CSD Wiesbaden, 14 Uhr: Demo ab Warmer Damm, 16 Uhr: Sommerfest im Kulturgarten Schlachthof, 22 Uhr: Abschlussparty im Schlachthof, www.csd-wiesbaden.de