10 Jahre ILSE Rhein-Neckar

× Erweitern Foto: ILSE ILSE Rhein-Neckar Sarah und Michael von ILSE Rhein-Neckar

Wie so viele gute Ideen entstand auch die ILSE-Gruppe Rhein-Neckar am Stammtisch – genauer am Stammtisch der lesbischen- und schwulen Paare mit Kinderwunsch, aus dem dann vor zehn Jahren die Initiative ILSE Rhein-Neckar gegründet wurde.

Die Gruppe bietet Raum für Austausch und Informationen für lesbische und schwule Eltern und solche mit Kinderwunsch. „Teilweise sind die Kinder aus der Anfangszeit heute schon Teenager“, meint Sarah, die zusammen mit Michael Sprecherin der Initiative ist.

Das Zehnjährige soll gebührend gefeiert werden, mit einem Fest im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen. Für Kinder gibt es ein offenes Atelier, für die Erwachsenen viele Möglichkeiten für Begegnungen, Austausch und Gespräche; einen Imbiss gibt’s natürlich für alle! Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung über die E-Mail-Adresse ilse.rhein-neckar@lsvd.de gebeten.

22.3., Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Str. 23, Ludwigshafen, 11 – 14 Uhr, www.facebook.com/IlseRheinNeckar/