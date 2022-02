10 Jahre LICHTER Art Award

× Erweitern Foto: Studio Hartenstein / Staatliche Kunsthalle Baden-Baden Constatin Hartenstein: „Narc“

Der LICHTER Art Award, der jedes Jahr im Rahmen des LICHTER Filmfest ausgelobt wird, hätte eigentlich schon 2020 sein 10-jähriges Jubiläum feiern wollen.

Was lange währt wird endlich gut: Nachdem die Auslobung der besten Arbeit bereits ohne Publikum stattgefunden hat, werden Ende Februar 2022 auch die Arbeiten der fünf nominierten Künstler*innen der Jubiläumsausgabe für Publikum in den Ausstellungsräumen der basis zu sehen sein; zusätzlich zeigt am gleichen Ort das LICHTER Art Award Retro Kino ausgewählte Arbeiten von Künstler*innen und Jury-Mitgliedern aus 10 Jahren Award-Geschichte.

Foto: Pol Merchan Szene aus „Pirate Boys“

Unter den fünf Nominierten ist auch der in Berlin lebende Künstler und Filmemacher Pol Merchan. Sein experimenteller Kurzfilm „Pirate Boys“ beschäftigt sich mit Trans*-Maskulinität; dabei fließen eigene Erfahrungen des Künstlers mit ein, aber auch die Biografie von Kathy Acker, einer feministisch-queeren Punk-Autorin, die bereits Mitte der 1970er erste Bücher veröffentlichte und lange Zeit als Underground-Autorin tätig war.

Ebenfalls nominiert ist die Videoinstallation „Narc“ von Constantin Hartenstein. Der Künstler denkt über die nazistischen Phänomene unserer digitalen Gesellschaft nach: Selbstoptimierung und die Zurschaustellung des eigenen Körpers sind das wichtigste – Inhalte spielen keine Rolle.

Die dreiköpfige Jury, bestehend aus der Künstlerin Natasha A. Kelly, dem Leiter des Kasseler Dokfest Gerhard Wissner Ventura und LICHTER Art Award-Kurator Saul Judd hat jedoch die Arbeit „Fossil Place“ der argentinischen Künstlerin Florencia Levy favorisiert. Ihre Vierkanal-Videoinstallation gibt eine dystopische Aussicht auf die Zukunft der Menschheit; dabei dokumentiert Levy 40 Jahre ökologischer und wirtschaftlicher Realität Chinas.

24.2. – 17.4., LICHTER Art Award in der basis, Gutleutstr. 8 – 12, Frankfurt, www.lichter-filmfest.de