10 Jahre overline.tv

Es sind die Partyfotografen der Frankfurter Szene: Matthias Lorenz alias Matt Madison und sein Kollege Pavel ziehen als overline.tv durch die Szene und fotografieren Partypeople, Barhopper und die Queens. Im Oktober feiert overline.tv seinen 10. Geburtstag im Lucky‘s.

Angefangen hat alles 2011, im Jugendzimmer von Matt: Zusammen mit der Hanauer Dragqueen Coco Starstruck startete das Web-Projekt „candyshockpop“, eine witzige Videoshow, deren Produktion sich allerdings mit 300 Kilometern Distanz (Matt lebte damals noch in Ulm) schwierig gestaltete. Nach seinem Umzug nach Frankfurt verfolgte er die Idee weiter und startete ein Jahr später overline.tv mit selbstproduzierten Videoclips aus der Frankfurter Szene.

Der Name entstand eher zufällig: „Eigentlich hatte ich damals „Overload“, nach einem Titel von Madonna, ausgewählt“, erzählt Matt. Durch einen Lesefehler und in Kombination mit dem Wort „online“ entstand schließlich „overline.tv“. „Es freut mich immer sehr zu hören, was andere dachten, welche Bedeutung dieser Name hat“, lacht Matt. „Es gibt plausible Ideen, wobei es für uns einfach nur ein Fantasiewort ohne tatsächliche Bedeutung ist“. Mit seiner Basis im damaligen CK Club entstanden für overline.tv viele lustige Clips, unter anderem mit Frau Schulz, Salma Jacobs, Jessica Walker, Candy Rotten, Feeby Fergison, Robin D’Show und vielen mehr.