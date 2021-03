10 Jahre Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA

× Erweitern Foto: Patrick Röhrig Patrick Röhrig

Relaxen und vom Alltag abschalten: Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA bietet mehr als bloß Waschen, Schneiden und Föhnen. Der Salon feierte 2020 sein 10-jähriges Jubiläum.

Schon das Ambiente ist außergewöhnlich: Der Salon im raffinierten Architektenhaus erstreckt sich über zwei Geschosse, die mit einer breiten Glasfront und der 70 Quadratmeter großen Sommerterrasse den Blick auf den gegenüberliegenden Anlagenpark im Ostend freigeben.

„In das Gebäude habe ich mich sofort verliebt“, erzählt Patrick. „Vor allem der Blick auf den Park ist unschlagbar“. Als er dort vor 10 Jahren einzog, war das Ostend allerdings noch keine tolle Adresse in Frankfurt. „Da musste ich erst mal kräftig Klinken putzen gehen, um bekannt zu werden“, erinnert sich Patrick. Doch Neues zu entdecken ist dem gebürtigen Ostfriesen nicht fremd: Ursprünglich führte ihn die Liebe nach Frankfurt. „Die Liebe hat nicht gehalten, aber Frankfurt schon“, lacht Patrick. „Ich muss gestehen, dass Frankfurt damals der letzte Ort war, an dem ich leben wollte. Aber ich habe die Stadt entdeckt und liebe mein Frankfurt“.

Foto: bjö Patrick Roehrig Hair & Beauty SPA Patrick Röhrig

Nach zwei Jahren als angestellter Friseur mit Salonleitung wollte er schließlich sein eigener Chef sein – und legte mit seinem Hair & Beauty SPA eine rasante Karriere hin. Es gab viele Kollaborationen, unter anderem mit der Zeitschrift Elle oder dem Modehaus Chanel. Der Höhepunkt war allerdings die Teilnahme an der 2019 ausgestrahlten VOX Doku-Soap „Makel? Los!“, in der Patrick als Haar-Spezialist in einem Team von sechs Beauty-Experten auftrat.

„Plötzlich wurde ich auf der Straße, im Supermarkt oder auf dem CSD erkannt, angesprochen und fotografiert“, erzählt Patrick. „Ich hätte nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Das hat sich gut angefühlt, aber irgendwann war es dann auch genug. Man fühlt sich ja mitunter als würde man ständig unter Beobachtung stehen! Ich bin froh, Bodenhaftung zu haben und sie zu behalten. Meine Kunden im Salon sind mir immer noch die Liebsten“.

Foto: Hair & Beauty SPA Patrick Röhrig Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA Patrick Röhrig

Und Patrick ist stolz auf sein 10-köpfiges Team, ohne das er das Hair & Beauty SPA nicht hätte stemmen können – besonders in den vergangenen Monaten mit den Corona-Auflagen. „Wir haben das alles sehr gewissenhaft umgesetzt, zusätzliche Trennwände eingebaut, die Kundenzahl reduziert und einen Schichtdienst erstellt“, meint Patrick. So konnte auch unter den aktuellen Bedingungen das erhalten werden, für das der Salon steht: Das entspannte Friseurerlebnis mit gutem Gefühl und professionellem Service. Denn der Friseurbesuch ist mehr denn je Vertrauenssache.

Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA, Schwanenstr. 2, Frankfurt, www.patrickroehrig.de