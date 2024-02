× Erweitern Foto: 100mensch.de 100ProzentMensch

Seit 2014 arbeitet das Stuttgarter Projekt 100% MENSCH mit vielfältigen Aktionen, Ausstellungen, Petitionen, Kampagnen, Fachtage und Diskussionsrunden für queere Sichtbarkeit, Bildung und Empowerment. Gründer der Organisation ist der Kabarettist Holger Edmaier. Die Initialzündung kam 2013, als Edmaier auf Anfrage des CSD Dresden den CSD-Song „100% Mensch“ komponierte und diesen mit über 30 Künstler*innen aufnahm und veröffentlichte. Das Lied thematisierte damalige Forderungen der queeren Community und wurde zum Erfolg. Edmaier gründetet daraufhin das „Projekt 100% MENSCH“, das in den nachfolgenden Jahren aktiv wurde. Bekanntestes Projekt ist die Wanderausstellung „WE ARE PART OF CULTURE“, die queere Künstler*innen portraitierte. Das Geburtstagsfest wird ein dreistündiges Konzert mit 10 wegbegleitenden Künstler*innen; mit dabei sind unter anderem die Sänger*innen, Musiker*innen und Aktivist*innen Daniel Schumacher, Ela Querfeld, MKSM, LiLA, Keye Katcher, Shron Abram, Lili Sommerfeld und Aktivistin Malonda. Die Moderation übernimmt Annie Heger.

Foto: Henricus Lüschen „Annie-Heger“ Foto: Abram Shon-Abram Foto: Projekt 100% MENSCH Ela-Querfeld

Holger Edmaier kommentiert: „Gerade jetzt, wo sich die Situation für queere Menschen in vielen Ländern verschärft und auch in Deutschland rechte Hetze und Gewalt gegen queere Menschen weiter zunimmt, brauchen wir Veranstaltungen des Miteinanders, der Kultur und Bestärkung“. Ein eigenes Geburtstagsgeschenk macht sich das „Projekt 100% MENSCH“ mit der Wiedereröffnung des ehemaligen Stuttgarter KULTUR KIOSK, der voraussichtlich ab Ende April unter der Regenbogenflagge laufen soll. Der neu betitelte „UTOPIA Kiosk“ soll als queerer kultureller Begegnungsort dienen.

1.3., 10 Jahre Projekt 100% MENSCH, Konzert im clubCANN, Kegelenstr. 21, Stuttgart, 19:30 Uhr, Tickets (solidarisches Preissystem) über www.100mensch.de