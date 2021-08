10 Jahre Warmes Wiesbaden

× Erweitern Foto: Foto Falk und carsten-photography.com Warmes Wiesbaden CSD Wiesbaden 2021

Vor 10 Jahren begann die Geschichte von Warmes Wiesbaden, dem Verein, der mehr queeres Leben in die hessische Landeshauptstadt bringen wollte. Mit vielen Communityangeboten und -kooperationen und nicht zuletzt der Organisation des jährlichen CSDs und der monatlichen „Let’s go queer“-Partyreihe kann der Verein heute stolz auf 10 Jahre Communitywirken zurückblicken. Wir haben Holger Venino und Nathalie Schambach vom Vorstand zum Interview getroffen.

Holger und Nathalie, ihr seid beide keine Gründungsmitglieder gewesen, aber könnt ihr trotzdem was zum damaligen Start von Warmes Wiesbaden erzählen?

Holger: Damals waren es 14 Personen die sich zusammen getan haben. Und der Grund war, dass damals tote Hose in Wiesbaden war. Es gab zwei schwule Kneipen und das war‘s. Und Warmes Wiesbaden wollte das queere Leben in Wiesbaden starten. Es sollte eine Anlaufstelle für queere Menschen entstehen. Auch ein CSD wurde gleich im zweiten Jahr ins Leben gerufen. Man wollte Wiesbaden wärmer machen. Daher kommt auch der Name des Vereins „Warmes Wiesbaden“.

Wieviele Mitglieder hat Warmes Wiesbaden heute?

Nathalie: Rund 100. Und altermäßig sind unsere aktiven Mitglieder zwischen 20 und 65 Jahren.

Holger: Wir versuchen immer auch, junge Menschen zu uns zu holen, auch weil wir beim Coming-out möglicherweise unterstützend einen Weg zeigen können. Kürzlich hatten wir wieder so einen Fall, ein 19-jähriger, der zu unserem Stammtischtreffen kommen wollte, sich aber erstmal nicht getraut hat. Wir haben dann vorab mehrfach geschrieben und er war unter anderem unsicher, weil er nicht wusste, wie er unsere Gruppe in der 60/40-Bar überhaupt erkennen und finden soll. So gibt es eben auch Barrieren, die wir so gar nicht wahrnehmen. Wir haben dann unsere Regenbogenfahne auf dem Tisch ausgebreitet, er kam, hat uns gefunden, ist gleich ins Gespräch mit den anderen gekommen und möchte auch zum weiteren Treffen kommen. Das ist gut gelaufen.

Ihr habt verschiedene Angebote und Aktionen, was ist alles Teil von Warmes Wiesbaden?

Holger: Wir unterscheiden zwischen Projekten und Aktivitäten. Zu den Kernprojekten gehört die Vereinsarbeit wie unser monatlicher queerer Stammtisch und das Vereinstreffen. Dort besprechen wir auch kommende Projekte.

Wichtig sind auch unsere Kooperationen, denn wir finden, wir müssen nicht alles alleine stemmen. Die Vielfalt macht’s, und es ist einfacher, wenn ein Projekt von mehreren Organisationen getragen wird. Zu den Kooperationen mit der AIDS-Hilfe Wiesbaden gehört zum Beispiel unser Beratungstelefon, die Bunte Nummer. Man kann uns zweimal in der Woche abends telefonisch erreichen, wenn man Bedarf nach einem Gespräch hat. Wir vermitteln bei Wunsch auch gerne weiter an andere Organisationen wie die AIDS-Hilfe oder ProFamilia.

Dann haben wir das SCHLAU-Projekt, auch eine Kooperation mit der AIDS-Hilfe. SCHLAU leistet Aufklärungsarbeit zum Thema Sexualität und Homosexualität in den Schulen.

Die Jugendgruppe „Birds of Pride“ ist letzten Oktober gestartet. Sie sind eine eigenständige Jugendgruppe, die ebenfalls auch von der AIDS-Hilfe und der Jugendkirche KANA unterstützt wird. Obwohl die Jugendgruppe eigenständig ist, sehen wir sie als eines unserer Projekte, weil die Unterstützung der Jugendgruppe uns ganz besonders am Herzen liegt. Wir starten jedes Jahr auch Aktionen zum IDAHOBIT*. Unsere größten Projekte sind aber der CSD und die monatliche „Let's go queer“-Party, die übers Jahr gesehen fast genauso wichtig ist wie der CSD. Die Party ist eine feste Größe im Rhein-Main-Gebiet. Wegen Corona schläft sie jetzt leider seit über einem Jahr, aber das wird alles wiederkommen.

Welches sind eure Aktivitäten?

Holger: Wir haben ein Sportprogramm mit einer LGBT-and-friends-Laufgruppe. Da steht nicht nur der Sport im Vordergrund, sondern auch viel Networking: Wie kommen wir mit den Rädern schnell zum CSD nach Mainz? Oder man geht auch mal ein Bier zusammen trinken. Die Laufgruppe hat wirklich Spaß. Bei Bedarf bieten wir im Sportprogramm auch Zumba und Volleyball an, was in der Pandemie leider nicht stattfinden konnte, aber wir wollen versuchen das wieder starten.

Während der Pandemie haben wir eine neue Aktivität gestartet: unser WaWi-on-Tour-Programm mit Ausflügen, Wanderungen oder Fahrradtouren. In diesem Jahr gab es außerdem erstmals unsere erfolgreiche Schiffstour „Rainbowshipping“, da waren wir ausverkauft! Wir haben für den diesjährigen „Queeren Sommer“ unsere und andere queere Aktivitäten gebündelt und sind dabei auf über 40 Veranstaltungen gekommen! Dieses brave Wiesbaden mausert sich! Und wir merken: Die Leute brauchen den Austausch und die Geselligkeit. Das versuchen wir zu organisieren!

Nathalie: Unsere Aktivitäten kamen in diesem Jahr gerade nach dem langen Shutdown besonders gut an. Die Leute waren so froh, wieder unter Menschen zu kommen und vor allem wieder unter ihresgleichen zu sein. Das hat man bei unseren Veranstaltungen deutlich gespürt!

Euer Fazit zum diesjährigen CSD Wiesbaden?

Holger: Einfach super! Die Planungen waren wegen der Pandemie diesmal unheimlich schwer; auch, weil man gar nicht wusste, ob das, was man geplant hat, überhaupt stattfinden kann. Das war dieses Jahr wirklich sportlich! Aber wir haben da unseren harten Kern im Orga-Team, die haben das ganz gut zusammengehalten. Wir hatten eine super Demo, die von allen akzeptiert wurde, und die Leute haben sich auch kooperativ ans Masketragen gehalten. Und Dank unseres Kooperationspartners Schlachthof, dessen Hygienekonzept wir verwenden durften, konnten wir auch bei unserem anschließenden CSD Picknick mit 1000 Leuten feiern, mit viel Musik, Kabarett und einer politischen Diskussionsrunde.

Und es war doch ein ganz anderer CSD: Es gab zum Beispiel keinen ‚harten‘ Alkohol zu kaufen beziehungsweise durfte man ihn nicht mit zum Picknick bringen; für das Picknick hatten wir gebeten, Getränke und Speisen als Picknickkorb selbst mitzubringen. Dafür gab es sogar eine eigene Picknick-Garderobe, an der die Körbe abgegeben werden konnten.

Nathalie: Ja, der Schlachthof hat kein Essen und keinen starken Alkohol verkauft. Die Leute durften sich ihre Getränke mitbringen. Und da galt: Kein Alkohol über 15%. Der musste dann am Eingang stehen gelassen werden. Bier, Wein und Sekt waren erlaubt.

Es gab auch politische Aktionen, die Warmes Wiesbaden ins Leben gerufen hat.

Holger: Ja, du meinst die Aktion gegen die die „Demo für alle“!

Nathalie: Wir nennen sie ja nur „Die sogenannte Demo für alle“

Holger: Im Oktober 2016 hatte sich die „Demo für alle“ in Wiesbaden angekündigt, und sie war nach unserer Meinung eine Veranstaltung eines klerikal-, rechts-konservativ bis -extremen Bündnisses mit starken Verknüpfungen zur AFD und anderen rechtsextremen Gruppierungen. Da war für uns klar, dass wir denen ja nicht einfach so die Stadt überlassen können! Auf Initiative des Vereins, der – das muss man sagen – damals noch gar nicht so breit aufgestellt war wie heute, haben sich dann verschiedene andere Gruppen, Initiativen, Vereinen aber die Kirchen und viele Parteien zusammengetan. Mit fast 100 beteiligten Gruppen was das die größte Demo, an die sich Wiesbaden erinnert.

Mit eurer Idee, Kooperationen zu schließen, bekommt ihr inzwischen auch Feedback von Seiten der Stadt?

Holger: Ja, wir erfahren inzwischen durch die Stadt Wiesbaden wirklich eine gute Unterstützung. Der Oberbürgermeister hat in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Kundgebung vor dem Rathaus während der Parade zum CSD gesprochen. Das gab es vorher überhaupt nicht. Wir sind natürlich auch auf Fördergelder angewiesen, und auch da hat die Stadt erkannt, dass die normale Förderung für eine Veranstaltung im Coronajahr einfach nicht ausreicht.

Seit wann werdet ihr von der Stadt mehr wahrgenommen?

Holger: Es gibt kein bestimmtes Ereignis, aber ich glaube, es liegt auch an unserem CSD, der von Jahr zu Jahr deutlich gewachsen ist. In diesem Jahr hatten wir 2.000 Besucher*innen. Das ist schon zu einem Ereignis in Wiesbaden geworden.

Nathalie: Ich glaube, dass auch die Koordinierungsstelle für LSBT*IQ-Lebensweisen und deren Mitarbeiter Stefan Kräh da sehr viel und gute Arbeit geleistet hat. Und dass sich der OB so engagiert, da muss ich ihm ganz großen Dank aussprechen. Das steigert auch allgemein die Akzeptanz.

Kontakt zum Verein: Das Vereinstreffen und der Stammtisch finden am 2. Dienstag jeden Monats statt; zurzeit Open Air im 60/40 im Kulturzentrum Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, www.warmeswiesbaden.de