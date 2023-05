12 Jahre Let’s Go Queer

× Erweitern Foto: Mr. Biro

Die Partynacht für queere Menschen im Wiesbadener Kulturzentrum Schlachthof feiert im Mai ihr 12. Jubiläum.

Da kann man also mit Fug und Recht behaupten, dass das eine echte Erfolgsstory ist! So bunt wie die Gäste ist auch die Musik der Party: Von Pop über Dance-Classics bis House und Elektro reicht die Bandbreite – und das kommt gut an! Resident CRSTN hat als Geburtstags-Gast-DJs Aaro und Mr. Biró (Foto) eigeladen. Als besonderes Special gibt das Frankfurter Ballroom-Kollektiv „anybody walking?“ eine Einführung in die Ballroom-Kultur.

6.5., Kulturzentrum Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 23 Uhr, Infos auf Instagram