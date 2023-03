15 Jahre Lovepop Stuttgart

× Erweitern Foto: lovepop.info Dirk und Till machen die Lovepop Stuttgart

Die Lovepop gehört nun schon seit 15 Jahren (!) zum festen Partyfahrplan der queeren Stuttgarter Szene. Zum Jubiläum lassen es die beiden Macher Dirk und Till richtig krachen: Der Lovepop-Geburtstag wird ganze drei Monate im Fokus stehen. Los geht’s am 1. April – wir haben Dirk und Till zum Interview gebeten.

Glückwunsch zum 15. Jubiläum der Lovepop! Wie bleibt man in der schnelllebigen Partyszene so lange on Top?

Indem man andauernd am Rädchen dreht! Partys, die nie ihr Konzept an die Zeit anpassen, immer die gleichen DJs an die Decks stellen und keine neuen Ideen einbringen, funktionieren meistens nicht lange. Uns war das immer bewusst, wir haben immer wieder Neues gebracht, am Konzept gefeilt. Und wir sind auch musikalisch die wohl vielfältigste Partyreihe Stuttgarts, alleine für dieses Jahr haben wir über 60 DJs gebucht.

Sicherlich ein weiterer Grund ist unser Motto „queer – straight – whatever“, bei uns ist jeder willkommen, wir grenzen nicht aus. Nicht bei der sexuellen Orientierung, nicht bei der Herkunft, nicht beim Alter.

Auch unser sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis zu den queeren Institutionen und zu den meisten Veranstalter*innen und Clubbetreiber*innen der Stadt, ganz egal ob hetero oder queer, spielt eine wichtige Rolle. Wir kennen kein Konkurrenzdenken, wir arbeiten mit den allermeisten eng zusammen.

Mit den sommerlichen Lovepop-Open-Airs habt ihr der Party außerdem ein zusätzliches, neues Format gegeben; die Idee dazu war ja eher eine „Notlösung“ in der Corona-Pandemie, oder?

Ja, unsere Open Air Events auf Fridas Pier und bei Weitmanns Waldhaus sind wegen Corona aus der Not heraus geboren, wobei es die Idee dazu schon länger gab. Auch hier haben wir 2021 Neues gewagt und waren damit sehr erfolgreich. Das schrie natürlich nach einer Fortsetzung, die es mit unserem ersten queeren Open Air- und Clubfestival im August 2022 gleich drei Tage lang auf Fridas Pier gab.

Was steht diesen Sommer an?

Nach den Lovepop-Jubiläumsfeierlichkeiten im White Noise kommt am 24. Juni unser großer Pride Warm-up auf Fridas Pier, gemeinsam mit dem CSD Stuttgart. Mitte Juli gibt’s dann zwischendurch wieder einen Ausflug zu Weitmanns Waldhaus, bevor wir am 29. Juli im White Noise unsere legendäre Pride-Edition feiern. Höhepunkt unserer Sommer-Events wird sicher wieder das Festival am 25. und 26. August auf Fridas Pier. Und dann gibt’s schon wieder was Neues: Am 25. Dezember gibt es nochmal ein großes Fest auf Fridas Pier, dass tatsächlich teilweise ebenfalls Open Air stattfinden wird.

× Erweitern Foto: lovepop.info Bang & Jerry

Partys leben von diesen magischen Momenten, in denen alles stimmig zusammenpasst; welches sind eure Momente, in denen ihr denkt „Yes!“?

Dirk: Für mich war der absolute, magische Moment unsere CSD Party 2021, coronabedingt Open Air auf Fridas Pier und Open Air. Da hat wirklich alles gepasst, die Stimmung hatte etwas ganz Besonderes, wie ich es so noch nie erlebt habe.

Till: Als wir beim Drei-Tage-Festival Samstag nachts unsere Laser und Projektionen überall auf dem Gelände hatten, die Leute darunter ausgelassen zur Musik tanzten und feierten und es sich fast wieder so anfühlte, als ob es die Zwangspause nicht gegeben hätte.

Welche Specials habt ihr euch für den dreimonatigen Lovepop-Geburtstag einfallen lassen?

Erstmal haben wir seit dem 5. März einen komplett neuen Auftritt: Neues Logo, neues Artwork, neue Homepage. Dann feiern wir gleich drei Monate, April, Mai und Juni, und jedes Mal mit einer anderen Jubiläumsdeko, einer neuen Lichtanlage in der Bar, mit Illuminationen und einer Bar im Außenbereich, Sweeties, Giveaways und natürlich musikalisch vielfältig!

Als ganz besonderes Highlight wird zur Lovepop im Mai auf Romantica Records unsere LOVEPOP | ELECTROLOVE Compilation veröffentlicht, auf der viele, extra für unser Jubiläum produzierte Stücke von elektronischen DJs zu hören sein werden, die die letzten Jahre bei uns aufgelegt haben.

Foto: lovepop.info Foto: lovepop.info Matthew Black

1.4., 15 Jahre Lovepop Teil I, mit den DJs Matthew Black mit Pop, Dance und Queer Classics im Barfloor, Bang & Jerry spielen auf dem Clubfloor live und b2b mit Jane Doom House und Discoglitter, sowie Visuals von VIKAMIN, White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart