× Erweitern Foto: Café Lello Café Lello

Dolce Vita in der Quadratestadt: Im März feiert die italienische Café-Bar-Lounge Lello ihr 15-jähriges Bestehen. Grund genug, um mit Chef Antonio „Lello“ Ortu einen kurzen Plausch zu halten.

Wie fühlt es sich an, 15 Jahre Lello zu feiern?

Der totale Wahnsinn! Ein solches Jubiläum ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig über die tolle Resonanz und die Treue unserer vielen Stammkunden. Häufig höre ich von Gästen, dass sie das Lellos als ihr zweites Wohnzimmer sehen. Das macht mich natürlich auch ein wenig stolz und ist zugleich Ansporn, für die Zukunft weiterhin Vollgas zu geben. Zum Beispiel mit neuen hausgemachten italienischen Spezialitäten nach Mamas Rezepten.

Lustig ist, dass ich übrigens auch nach 15 Jahren immer wieder gefragt werde, was „Lello“ eigentlich bedeutet. Nun, wir Italiener lieben Kosenamen. Mein Name Antonio wird auf meiner Heimatinsel Sardinien zu Antonello und das wiederum zu Lello. Somit bin ich selbst der Namenspate – und der Name ist natürlich Programm.

Wie würdest du das Lello mit eigenen Worten beschreiben?

„Dolce Vita“ in der Mannheimer Oststadt: das Lello ist eine gemütliche Einladung zum Chillen. Hinter den großen Fenstern dominieren Rot und Weiß, es gibt unsere Lounge und eine große Bar, über der coole Retro-Kronleuchter schweben. Unser Konzept ist eine Einladung für alle weltoffenen Menschen – dementsprechend sind unsere Gäste echt bunt gemischt. Im Schatten des Nationaltheaters servieren wir italienische Kaffeespezialitäten, kühles Bier, leckere Cocktails und ausgesuchte Weine, die wir überwiegend direkt aus Italien beziehen. Und meine „One-Man-Show“ gibt’s gratis dazu!

Die Mannheimer Community ist sehr aktiv – welche Message hast du an sie?

Allerdings! Mannheim ist dynamisch und bunt. Und das ist super gut so. Ich persönlich finde es sehr schön zu sehen, wie im Verlauf der letzten Jahre frühere Grenzen überwunden wurden, die es auch zum Teil auch innerhalb der Community gab. Heute gehen die Leute aufeinander zu und haben gemeinsam eine gute Zeit. Das sehe ich auch bei mir im Café, wo Menschen ins Gespräch kommen, die sich so sonst nicht unbedingt begegnet wären. Also Leute: Seid offen und feiert unsere Vielfalt!

7.3., 15 Jahre Lello, Berliner Str. 17, Mannheim, 19:30 Uhr, www.cafe-lello.de

Begrüßt mit Lello und seinem Team den Frühling; es gibt einen Willkommens-Prosecco, heiße Musik und viel Temperament!