15 Jahre Queer Festival: Das Opening!

Foto: Terry W. Whitaker „BarbieBreakout" Barbie Breakout moderiert die Eröffnungsveranstaltung am 3. Mai im Karlstorbahnhof

Im Mai feiert das Queer Festival Heidelberg sein 15-jähriges Bestehen. Es ist bundesweit das größte Festival für queere Kultur – die Jubiläumsausgabe startet mit einer smashing Eröffnungsfeier am 3. Mai. Durch den Abend führt die Berliner Dragqueen und Aktivistin Barbie Breakout, Grußworte kommen von Bürgermeisterin Stefanie Jansen, der Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs Cora Maria Malik sowie den Queer Festival Initiatoren Martin J. V. Müller und Dominic Hauser. Um den musikalischen Rahmen kümmert sich die fantastische Mina Richman und es gibt eine Performance von Prince Emrah. Auf der anschließenden Opening Party kümmern sich Cormac, fka.m4a und die Heidelberger Denga Boys um den richtigen Dancefloor-Sound.

Foto: Kate Garner „zzzahara" Foto: c gorsel „Gaye_Su_Akyol" Foto: Jeanette Friedrich „Luna"

Konzert-Highlights werden die Pop-Rap-Sängerin Luna (10. Mai), die Show der türkischen Avantgarde-Künstlerin Gaye Su Akyol (15. Mai) oder der Cold-Wave- und Postpunk-Abend mit zzzahara, Absteige und NIKRA (25. Mai).

Foto: Kettler Verlag „DeeplyHuman-Cover"

Neben Konzerten, Partys, Workshops und Panels ist seit 2020 auch die kuratierte Internationale Fotoausstellung Teil des Festivals; jährlich werden dafür Fotograf*innen aus der ganzen Welt aufgerufen, ihre Werke zu einem bestimmten Thema einzureichen – im Jubiläumsjahr lautet das Thema „Queer Heroes in Focus“. Die Fotos werden während des Festivals im Mai in zahlreichen Standorten in Heidelberg sowie als Plakataktion in der ganzen Stadt zu sehen sein. Der pünktlich zum Festivaljubiläum erscheinende Bildband „Deeply Human“ zeigt außerdem ausgewählte Werke der vergangenen vier Fotowettbewerbe des Queer Festivals. „Der Bildband ist eine Jubiläumsdokumentation der ganz besonderen Art“, erklären die Festivalkuratoren Dominic Hauser und Martin J.V. Müller. „Denn die Fotografien sind ein Ausdruck queeren Lebens und queerer Kultur auf der ganzen Welt“.

