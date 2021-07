150 Jahre Palmengarten

× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt Palmengarten

Natur, Artenvielfalt, Bildung, Erholung und Kultur – all das zeigt das Jubiläumsprogramm des Palmengartens, für das sich Leiterin Katja Heubach und ihr Team mächtig in Zeug gelegt haben.

Die Entwicklung des Palmengartens zeigen zum Beispiel 14, im Park verteilte historische Sichtachsen: Zwei fuchsiarote Metallrahmen – einer mit einem historischen Foto aufgenommen aus der Blickachse, der zweite als Guckkasten auf die heutige Gestaltung des Gartens. Aufmerksamkeit erregen auch die Soundinstallationen des Klangkünstlers Lasse-Marc Riek. Er lässt Unhörbares hörbar werden: Jagdlaute von Fledermäusen, elektrische Spannungen von Pflanzen oder Klänge aus der Unterwasserwelt. Klang am Abend kommt außerdem ab dem 1. Juli mit dem Start der beliebten Konzertreihe „Summer in the City“ oder der Kammeroper auf der Freiluftbühne des Musikpavillons.

× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt Palmengarten

Im Laufe des Sommers soll außerdem das lang erwartete Blüten- und Schmetterlingshaus eröffnet werden; hier kann man unter anderem auch die Relevanz von Insekten für Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung erleben: „No Bees, No Bembel“ lautet die einfache Botschaft von Katja Heubach – keine Insekten, keine Blütenbestäubung, keine Äpfel, kein Äppler.

Einen guten Überblick zu den verschiedenen Aktionen des Jubiläumsprogramms gibt die neue Website des Palmengartens, inklusive einer App, die als Guide durch die Parkanlage funktioniert.

Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, www.palmengarten.de