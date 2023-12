17 Jahre Atomic Frankfurt

× Erweitern Foto: Jonas Kron DJ Trust The Girl Atomic

Foto: Mr Biro Mr Biro Mr. Biró

Sie gehört zu einer der langjährigsten Partyreihen Frankfurts, die im Dezember Geburtstag feiern kann: die Atomic! Gegründet 2006 von DJ Pol hat die Berliner DJane und Partymacherin Trust.The.Girl 2015 die Atomic übernommen und sie bis heute erfolgreich fortgeführt. Wir haben Jasmine Drinkorn alias Trust.The.Girl zum Interview getroffen.

Jasmine, ein Sprichwort der Clubszene lautet „Forward Ever, Backward Never“; unter Deiner Regie hat sich die Atomic-Party bis heute enorm weiterentwickelt. Was ist dein Masterplan für die Atomic?

Du hast Recht, die Atomic hat sich in 17 Jahren merklich verändert. Es war früher mehr eine Indie-Party und hat heute einen viel höheren Pop-Anteil. Außerdem sind die Drag Shows inzwischen fester Bestandteil der Party. Im Laufe der Zeit kam immer wieder neues, zum Teil deutlich jüngeres Publikum mit aktuellem Musikgeschmack zu uns. Das will und kann ich natürlich

Foto: Megan Megan Megan

nicht ignorieren. Außerdem ist es auch mein persönlicher DJ-Stil, einfach crazy alles zu spielen und nicht in Schubladen zu bleiben. Auf der Atomic sollen einfach alle auf ihre Kosten kommen und niemand ausgeschlossen werden. Indie, Alternative und rockige Nummern wird es immer geben! Und: Die Atomic ist und bleibt queer und bunt! Aber einen Masterplan verfolge ich nicht. Ich bin einfach mit dem Herzen dabei.

Partys leben auch von der Musik – wie würdest du den aktuellen Soundtrack der Atomic beschreiben?

Die musikalischen Ursprünge der Atomic sind natürlich genauso mit dabei wie sich ständig weiterentwickelnde aktuelle Musiktrends. Daher wird es immer neben Gitarrensounds auch alte und neue Pop-Knaller geben.

Wann und wie bist Du in die Clubszene gekommen? War es damals schon Dein Wunsch, auch aktiv als Partyveranstalterin beziehungsweise DJane mitzumischen?

In der Clubszene bin ich schon seit knapp 20 Jahren. Angefangen hat alles eher zufällig in Berlin. Ab da war ich oft als Resident DJ verschiedener Veranstaltungen zu hören. Gleichzeitig habe ich mehrere queere Partys gestartet. So kam eben eines zum anderen.

Was können wir zur Geburtstags-Atomic erwarten?

Wir hatten eigentlich Taylor Swift als Live-Act geplant, aber leider hat sie einen wichtigen Zahnarzttermin. Völlig überraschend hat dann aber Taylors Schwester Megan zugesagt! Ihre beste Freundin Carla ist zwar diesmal nicht mit dabei, aber wir können davon ausgehen, dass Megan wieder die Bühne abreißen wird! Mehr wird noch nicht verraten!

8.12., 17 Jahre Atomic, DJ-Trio Trust.The.Girl, barbecute björn und Mr. Biró, Drag-Act Megan, Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicVonHerzen/, www.facebook.com/djtrustthegirl/