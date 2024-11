17. Sternengala mit Miss Roxxy

× Erweitern Foto: eventpeppers Miss Roxxy Miss Roxxy

Die Heidelberger Sternengala ist der Benefiz-Event zu Gunsten der AIDS-Hilfe Heidelberg. Durchs bunte Programm im Marguerre-Saal des Theaters Heidelberg führt die Sängerin, Pianistin und Profi-Drag Miss Roxxy.

Ein Show-Highlight wird sicher der Berliner Entertainer LEOPOLD. Er ist im Glam-Pop beheimatet und inspiriert von Acts wie Prince und Beyoncé und deren Vibes und Ästhetik. Drag-King Ruby Tuesday wird indes mit anarchischer Persönlichkeit die Genre- und Geschlechtergrenzen sprengen: Burlesque, Drag und Feuer-Performance werden gut durchgemixt und als Showcocktail präsentiert. Darüberhinaus begeistert das Female-Ensemble „StimmAlarm“ mit einzigartigen Stimmen, mitreißenden Choreographien und akrobatischen Elementen.

Eye-Candys sind sicherlich auch die Athleten des Heidelberger Artistic Show Teams, das sein neues Kunstturner-Programm vorstellt. Und last but not least bringt Patricia Piccante ihre außergewöhnliche Show, die Elemente von Drag, Make-up und Theater verbindet.

30.11, Theater Heidelberg, Theaterstr. 1, Heidelberg, 18 Uhr, www.aidshilfe-heidelberg.de