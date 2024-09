2 Jahre Ballroom – Code Queer

× Erweitern Foto: Ballroom BALLROOM_Crowd2

Was im September 2022 als neue discoid-elektronische und doch musikalisch offene Szeneparty begann, hat schnell die Herzen aller erobert. Der Antrieb war, eine Party für die LGBTQIA* Community zu erschaffen, in der fern von Abgrenzungen gemeinsam die beste Nacht des Monats verbracht wird. Nun startet „Ballroom – Code Queer“ mit dem zweiten Geburtstag in die neue Saison. Deshalb gibt es noch mehr Glitter als sonst, dazu einen Secret Garden und Outdoor-Pool, sowie die einzigartige Lichtinstallation.

Foto: Ballroom MarkHartmann Foto: Naomy Naomy

Das Birthday Date wird von den beiden Köpfen hinter der Party präsentiert: Juliane Konchakovskaya (FREUD) und Mark Hartmann (PURE / GRIND). Die musikalische Führung durch den Future-Disco-Retro-House-Crossover übernimmt Special Guest Fixie Fate aus Berlin zusammen mit Host Mark Hartmann. Support kommt unter anderem von Christy Moon und Carla Diox. Special Guest ist The Only Naomy (Drag Race Germany/Köln).

4.10., Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstr. 192, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/ballroomcodequeer