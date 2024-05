20 Jahre Bar jeder Sicht

× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht „BarJederSicht-Vorstand“ Der Vorstand des „Sichtbar e.V.: Diana Gläßer, Mareike Hopf, Miriam Gräf, Damian Wicht, Andreas Vetter (v.l.n.r.)

Bereits seit 20 Jahren gibt es die Mainzer Bar jeder Sicht – ein fast ausschließlich ehrenamtlich geführtes queeres Zentrum mit Café-Betrieb, Beratungsangeboten und nicht zuletzt auch einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, das von regelmäßigen Filmabenden oder Konzerten über politische Diskussionsrunden und queere Infoveranstaltungen bis zu Workshops reicht und damit die Mainzer Szene bereichert. Das 20-jährige Jubiläum wird in diesem Jahr an verschiedenen Terminen gefeiert – Mareike und Andreas vom Vorstand des „Bar jeder Sicht“-Förder- und Trägervereins „Sichtbar Mainz“ erklärt die Einzelheiten.

Erst mal herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Bar jeder Sicht. Damals hat das Projekt des queeren Zentrums in Mainz echten Pioniercharakter gehabt. Welche Motivation oder mit welcher Idee führten dazu, für Mainz ein queeres Zentrum entstehen zu lassen? Gibt es noch „Aktive“ von damals, die heute immer noch im Zentrum aktiv sind?

Danke schön! Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nun das Zentrum schon so lange und erfolgreich betreiben. Tatsächlich sind einzelne Personen, die von Anfang an dabei waren, noch immer aktiv, nur die Funktionen haben über die Jahre natürlich immer wieder gewechselt. Anfang/Mitte der 1990er kam die Idee für ein queeres Zentrum innerhalb der Community in Mainz auf. Entstanden ist der Wunsch nach einem Zentrum, weil diese Personen sich einen Ort schaffen wollten, in dem sie anerkannt und akzeptiert werden. Ziel war es, einen diskriminierungsfreien Raum für LSBTIQ* zu schaffen. Die Ideen wurden tatsächlich in Eigenregie mithilfe ehrenamtlicher Helfer*innen durchgeführt, hier sind nicht nur, aber vor allem Schwuguntia e.V. und das ASTA-Schwulenreferat zu nennen. Unser Kultur- und Kommunikationszentrum kann als Musterbeispiel für ein autonomes Zentrum betrachtet werden. Der Verein der Grundlage des Zentrums war und bis heute als Förder- und Trägerverein (Sichtbar Mainz e.V.) das Rückgrat des Zentrums bildet, wird dieses Jahr bereits 25 Jahre alt. Es hatte also einen Vorlauf von fünf Jahren, bis die Bar jeder Sicht eröffnet wurde.

20 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich die queere Community weiterentwickelt hat; wie seid ihr in eurer Arbeit und euren Angeboten darauf eingegangen?

Die Angebote und Veranstaltungen, die wir anbieten, entstehen immer im Zusammenspiel mit der Community und spiegeln daher immer sehr gut die aktuellen Themen, die die Community bewegen. Insbesondere Gruppen und Stammtische entstehen meist eigeninitiativ und nutzen unsere Infrastruktur für ihre Zusammenkünfte. Hier kann man beobachten, dass die Vielfalt beziehungsweise deren Sichtbarkeit wächst. Mittlerweile treffen sich gut 30 Gruppen aus verschiedensten Bereichen bei uns. Die Themen, die die Community aktuell bewegen, zeigen sich auch in der Beratungsarbeit. Hier sind zum Beispiel die Beratungsbedarfe rund ums Coming-Out etwas rückläufig, die Themen geschlechtliche und sexuelle Identität und Beratung rund um Regenbogenfamilien und Kinderwunsch weiterhin zunehmend.

Schlägt sich das auch im Team nieder? Ist die „Next Generation“ in der Bar jeder Sicht angekommen?

Der niedrigschwelligste Zugang zu einer Mitarbeit bei uns ist das ehrenamtliche Engagement im Service. Hierüber bekommen wir immer wieder „Nachwuchs“ im Ehrenamt. Die Personen interessieren sich dann häufig auch für andere Bereiche des Ehrenamts im Zentrum, wie zum Beispiel die Kultur- oder Film-AG oder die Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings merken wir auch, dass Vereinsarbeit und insbesondere Vorstandsarbeit von den Begrifflichkeiten eher abschreckend für Jüngere sind. Hier wünschen wir uns schon noch einen stärkeren Generationenwechsel und hoffen unter anderem über Social Media noch mehr Leute für die Vereinsarbeit begeistern zu können.

Wieviele Leute gehören zum Team der Bar jeder Sicht?

Im Vorstand arbeiten wir derzeit zu fünft. Insgesamt sind es etwa 50 bis 60 Leute, die in den unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Das geht von Menschen, die einmal im Monat im Service arbeiten, bis zu den Gastroverantwortlichen, die mehrmals die Woche das Zentrum öffnen, schließen und den Service verantworten. Diese arbeiten ehrenamtlich mit Aufwandsentschädigung.

Als feste Stelle können wir uns leider nur eine (mehr schlecht als recht) leisten – wir sind dankbar, dass die Stelle „Ehrenamtliche Koordination“ von der Stadt Mainz unterstützt wird, wünschten uns da aber mehr finanzielle Unterstützung, da wir seit Jahren wichtige Arbeit leisten.

Wie finanziert sich die Bar jeder Sicht generell? Müsst ihr mit Kürzungen der städtischen Unterstützung fürchten?

Wir finanzieren uns als Zentrum insbesondere über die Vereinsbeiträge und Förderungen aus Stadt und Land. Letztere sind wie gesagt aus unserer Sicht unbedingt verbesserungswürdig. In Zeiten, in denen über die Gefährdung der Demokratie gesprochen wird, Gewalt gegenüber Queers zunimmt und verbale Übergriffe auch aus „gemäßigten“ Lagern auffallen, zeigt es sich, dass die Belange der LSBTIQ*-Community auch schnell wieder in Frage gestellt werden (können) und sowohl ein Safer Space als auch die Kultur- und Kommunikationsarbeit, die wir leisten, unbedingt zu schützen ist. Hier sehen wir in einer finanziellen Unterstützung auch ein wichtiges politisches Zeichen.

Wie feiert ihr euer Jubiläum? Es gibt zwei zentrale Veranstaltungen …

Zum einen feiern wir direkt am Gründungsdatum am 22. Mai zusammen mit den Vereinsangehörigen, Ehrenamtlichen, Vertreter*innen der Stadt Mainz, des Landes Rheinland-Pfalz und Kooperationspartner*innen. Mit einem Sektempfang und dem queeren Chor „Die Uferlosen“ wollen wir einen denkwürdigen Abend verbringen.

Zum anderen wollen wir auch bei unserem regelmäßigen Straßenfest (dieses Jahr am 7. September) das Jubiläum aufgreifen und laden schonmal alle ein, sich den Termin zu merken und dann mit uns zu feiern!

Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.barjedersicht.de