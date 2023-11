22 Jahre galerie . mühlfeld + stohrer

× Erweitern Foto: Hildenbrand Thomas Hildenbrand „Torso”

Das Galerie-Jubiläum wird natürlich mit einer Ausstellung gefeiert. Drei Künstler treten dabei in Dialog:

Die Arbeiten des zeitgenössischen Malers Christopher Kieling erinnern mit ihren bunten Farben und grafischen Elementen an Plakat-Design, gleichzeitig inszeniert er seine oftmals aus der Street-Culture stammenden Motive wie Theater-Tableaus. Der in Berlin arbeitende Künstler stammt aus einer Theaterfamilie und hat sein Studium mit dem Schwerpunkt Grafikdesign an der Londoner Central Saint Martins Hochschule absolviert.

× Erweitern Foto: Kieling Christopher Kieling „The Picnic” 2022, Öl und Acryl auf Leinwand

Auch der in Mainz geborene und in Köln arbeitende Maler Georg Schnitzler stammt aus einer Künstlerfamilie. Bei seinen sinnlichen Kohle- und Öl-Gemälden stehen Portraits von Menschen – oftmals Männern – im Vordergrund. Dabei interessiert Schnitzler vor allem das Verhältnis von Fläche und Linie.

Foto: Helmut Hergarten

Die Holzskulpturen des Bildhauers Thomas Hildenbrand überraschen trotz des massiven Materials und der teilweise groben Linienführung mit einer schwelgenden Leichtigkeit. Hildenbrands Skulpturen sind regelmäßig in der galerie . mühlfeld + stohrer zu sehen.

3.11., galerie . mühlfeld + stohrer, Fahrgasse 27, Frankfurt, 19 Uhr, www.galerie-muehlfeld-stohrer.de