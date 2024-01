× Erweitern Foto: Maciej Rusinek 24Stundenx24Minuten

Raffaele Irance, Tanz-Beauftragter des Gallus Theaters und Erfinder des Tanzfestivals „Solochoreografico“, lädt im Januar zum Tanz-Experiment „24 Stunden X 24 Minuten“. Die Idee ist eine kreative Tanz-Challenge: Zwei Künstler*innen werden zusammen 24 Stunden im Theatersaal verbringen und während dieser Zeit gemeinsam eine Performance entwickeln, die mindestens 24 Minuten dauert und im Anschluss an die kreative Proben-Situation uraufgeführt wird. Das Publikum ist eingeladen, bereits den Entstehungsprozess mitzuerleben: Entweder live im Theatersaal, der die komplette Zeit für Interessierte geöffnet sein wird, oder über den Online-Livestream inklusive der Möglichkeit des Live-Chats. Los geht’s am 18. Januar ab 19 Uhr, die Performance wird dann am 19. Januar um 20 Uhr präsentiert. Im Januar startet außerdem ein neues Format im Gallus Theater: die AfterworkKULTUR. Einmal pro Monat lädt das Theater zum inspirierenden Meet-And-Greet am frühen Abend. Die Themen der AfterworkKULTUR wechseln und werden jedes Mal etwas mit Tanz im weitesten Sinne zu tun haben. Den Auftakt gibt am 19. Januar die Einführung zu „24 Stunden X 24 Minuten“ inklusive eines Gesprächs mit den Künstler*innen.

18. und 19.1., 24 Stunden X 24 Minuten, Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, Live-Stream der Proben über den YouTube-Kanal „24 Hours X 24 Minutes“

19.1., AfterworkKULTUR zu „24 Stunden X 24 Minuten“, 18:30 Uhr. www.gallustheater.de