25 Jahre Trude Trash

Trude Trash ist eine feste Größe in Frankfurts Travestie-Welt und eigentlich hätte sie ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum schon im vergangenen Jahr feiern können – aber Improvisieren gehört zu Trudes Showbiz ebenso wie ihre beiden Brüste Gitti und Erika. Anlässlich ihrer Jubiläumsshow im April 2023 haben wir mit der schlagfertigen Entertainerin gesprochen.

Herzlichen Glückwunsch zum Bühnenjubiläum! Fangen wir ganz vorne an: Was war deine Initialzündung Travestie zu machen? Gab es Vorbilder, bei denen du gesagt hast: Das will ich auch?

Eigentlich war das der totale Zufall! Mein Mann und ich hatten am 9. August 1997, so wie die Jahre zuvor, ein Hoffest geplant und zur Unterhaltung ein Travestieduo aus Frankfurt engagiert. Eine Woche vor der Veranstaltung kam dann die Absage der Künstler. Was nun? In dieser Notsituation kam mir und einem Freund die Idee: Das machen wir selbst! Also wurden beim Neckermann 24-Stunden-Service Klamotten und Schuhe gekauft, schnell vier Comedynummern einstudiert und eine befreundete Kosmetikverkäuferin gefragt, ob sie uns schminken kann. Das war die Geburtsstunde der Trash Girls. Wir hatten nicht den Anspruch perfekt zu sein. Wir wollten nur Spaß haben. Daher der Name die „Müll-Mädscher“, auf Englisch die „Trash Girls“. Aus Carmelo wurde Carmelia Carefree Trash und aus Norbert wurde Trude Trash. Dann nahm alles seinen Lauf. Wir wurden hier und da gefragt, ob wir das nicht auf privaten Partys wiederholen möchten. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem wir entscheiden mussten: Aufhören – oder unseren gestiegenen Ansprüchen nachkommen und Geld in Kostüme, Musik und so weiter investieren. Der Rest ist Geschichte.

Vorbilder hatte ich während der Anfänge nicht. Ich kannte zwar Mary & Gordy aus dem Fernsehen und von Live-Events, aber die waren sehr, sehr weit weg. Ich hatte sogar damals ein TV-Interview gesehen, in dem die beiden behaupteten, dass sie eigentlich Schauspieler seien und es lieben, in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Damals dachte ich noch: "Ihr schwulen Kühe, ihr wollt doch nur im Fummel rumrennen. Gebt es doch zu!" Und siehe da, heute versteh‘ ich das und sehe das absolut genauso. Privat käme ich nie auf die Idee in Frauenkleidern rumzulaufen, oder gar den eindeutigen Sexangeboten von diversen Fetisch Herren nachzukommen. Was ich liebe, ist die Verwandlung auf der Bühne, immer wieder jemand anderes zu sein, und vor allem mit meinem inzwischen bekannten Schlappmaul auch gerne mal politisch unkorrekt zu agieren.

× Erweitern Foto: Matthias Kiefl Trude Trash

Was waren die Highlights deiner Show-Karriere – und was würdest du gerne machen, was du bisher noch nicht getan hast?

Highlights gab es viele. Immer wenn ich live vor Publikum auftreten kann, ob im Fernsehen, bei Großevents oder im privaten Rahmen, ist das für mich jedes Mal ein Highlight. Was mir aber tatsächlich noch fehlt ist die Erfahrung mit einer Truppe eine Tournee durch verschiedene Städte zu machen oder in einem Theater mal ein paar Wochen am Stück zu tanzen. Das würde mich nochmal sehr reizen.

Zwei unschlagbare Argumente deiner Performance sind Gitti und Erika – gab’s die von Anfang an? Inwiefern hat sich die Figur Trude Trash im Laufe der Jahre verändert?

Nein, die habe ich tatsächlich erst seit 2016. Ich hatte damals Bilder von Vivien Myles als Dolly Pardon gesehen und mir war klar: Die Möppies will ich auch! Auch wenn inzwischen viele Kollegen ähnliche Hupen in der Bluse haben, sind sie zu meinem Wahrzeichen geworden. Und das ist auch gut so! Ich habe mir jetzt sogar in zweites Paar als Ersatz angeschafft. Man weiß ja nie!

Natürlich hat sich die Trude Trash im Laufe der letzten 25 Jahre verändert. Erst letzte Woche hatten mein Mann Matthias und ich Bilder von damals in der Hand. Er war amüsiert, ich eher etwas beschämt. Aber ich verstecke diese ersten Fotos von Trude nicht. Ich habe daraus für meine Geburtstagsshow eine Nummer gemacht. Dort werden sie gezeigt. Einmalig nur zu diesem Anlass.

Was dürfen wir von deiner Geburtstagsshow erwarten?

Foto: trude-trash.de

Das wird großartig! Trude hat zu ihrer Geburtstagsshow Künstlerkollegen eingeladen, die sie auf ihrem Weg in den letzten 25 Jahren begleitet haben. Wer das ist, ist noch ein Geheimnis. Es sei nur so viel verraten: Es sind 10 Künstler auf der Bühne, die aus ganz Deutschland anreisen werden. Die Gäste erwartet ein dreistündiges Programm voller Comedy und Livegesang gepaart mit aufwändigsten Kostümen. Da ist die gute Laune garantiert und es bleibt kein Auge trocken.

Für die technische Umsetzung der aufwändigen Bühnenshow sorgt wie immer die Firma Böhm & Sieg Eventtechnik aus Bad Vilbel. Von der Großprojektion auf riesiger LED Videowand, über Indoor Feuerwerk, bis hin zu einer großartigen Lightshow. Allein zwei LKW-Ladungen voller Equipment werden dafür angekarrt. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Veranstaltung vom Saal in die Sporthalle des Bad Vilbeler Kultur- und Sportforums verlegt. Die Gäste sitzen an fest zugewiesenen Tischen.

Für das leibliche Wohl wird auch bestens gesorgt sein: In Zusammenarbeit mit der Metzgerei Jochen Lukarsch, dem Weinhandel Rainer Schweickart und dem Getränkevertrieb Markus Zeller werden vor und während der Show Speisen und Getränke angeboten.

Deine Botschaft an die neue Generation junger Drag- und Travestiekünstler*innen?

Eigentlich bewundere ich sie! Die jungen Kollegen machen sich weniger einen Kopf, sie machen einfach. Sie trauen sich viel mehr als ich, und das finde ich klasse! Ich habe viel zu viel Schiss im Fummel durchs Frankfurter Bemudadreieck zu stöckeln. Die machen das einfach und sind somit sichtbar. Das ist sehr wichtig, denn unsere Gesellschaft verändert sich, was Toleranz angeht, wieder rückwärts. Daher meine Botschaft:

"Mädels, zeigt Euch. Zeigt allen, dass es uns gibt, denn die Welt ist bunt und soll es auch bleiben!“

21.4., 25 Jahre Trude Trash Jubiläumsshow, Kulturforum Dortelweil, Dortelweiler Platz 1, Bad Vilbel, 20 Uhr, www.trude-trash.de