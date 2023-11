25 Jahre Hilton Frankfurt City Centre

× Erweitern Foto: Hilton Frankfurt City Centre Hilton Frankfurt Team

In diesem Jahr feiert das Hilton Frankfurt City Centre Hotel seinen 25. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt’s ein Comeback des New York Champagne & Lobster Brunch.

Im November 1998 eröffnete das Hilton Frankfurt City Centre Hotel im Herzen der Stadt. Der markante Bau mit seinem stolze 48 Meter hohen, lichtdurchfluteten Atrium ist bis heute ein Blickfang in der Frankfurter Innenstadt. Das Hotel wurde an historischer Stelle erbaut: Zuvor befand sich zwischen Hochstraße und Anlagenring Stadtbad Mitte, ein großes Hallenschwimmbad aus den 1960ern, dessen geschwungene Dachkonstruktion unter Denkmalschutz steht und bis heute erhalten wurde. Das auch von Schwulen damals stark frequentierte Schwimmbad wurde in den Hotelkomplex integriert und ist nach wie vor für die Öffentlichkeit zugänglich.

× Erweitern Foto: Hilton Frankfurt City Centre Hilton Frankfurt City Centre

Das Aushängeschild des heutigen Hotels – auch für Nicht-Hotelgäste – ist das im New-York-Stil gestaltete Bar-Restaurant Hudson Yards Bar & Dining im Atrium, wo man in urbaner Atmosphäre und mit kulinarischen Interpretationen von American Classics und lokalen Spezialitäten vom Lunch über Afternoon-Dishes und -Drinks bis zum Dining am Abend samt Cocktails verwöhnt wird. Ebenfalls im Atrium befindet sich das PARK Restaurant mit seiner tollen Außenterrasse im grünen Anlagenring. In diesem Jahr feiert das Hilton seinen 25. Geburtstag: „Ich habe ebenfalls vor 25 Jahren meine Hospitality Karriere im Hilton Frankfurt begonnen – und heute darf ich es leiten“, erzählt Marc Snijders, der seit 2014 General Manager des Hilton Frankfurt City Centre ist. Unter seiner Regie pflegt das Hotel auch vielfältige Community-Aktivitäten, unter anderem mit der Partnerschaft mit den Rainbow Refugees der AIDS-Hilfe Frankfurt oder als Partner des Frankfurter CSD. „Auch im kommenden Jahr sind wir wieder Partnerhotel des CSD“, ergänzt Snijders. Für das 25-jährige Jubiläum wurden bereits in den letzten Jahren umfangreiche Modernisierungen im gesamten Hotelkomplex vorgenommen, damit das Hilton nun im neuen Glanz erstrahlt.

Foto: Hilton Frankfurt City Centre Hilton Frankfurt-Marc Snijders Marc Snijders, General Manager des Hilton Frankfurt City Centre.

Als besonderes Jubiläumsjahr-Highlight lädt das Hilton Frankfurt City Centre ab November an vier ausgewählten Sonntagen im PARK Restaurant zu einer Neuauflage seines legendären New York Champagne & Lobster Brunch – ein Sonntagsbrunch mit Jazzmusik, Champagner, Hummer und vielen weiteren kulinarischen Highlights, verspricht Snijders. Der erste Termin ist am 26. November, um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

26.11., New York Champagne & Lobster Brunch im PARK Restaurant des Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4, Frankfurt, www.hilton.com

Weitere Brunch-Termine am 28.1.2024, 25.2.2024 und 31.3.2024, Brunch-Reservierungen über brunch.frankfurt@hilton.com