25. Schwule Filmtage

× Erweitern Foto: Salzgeber Szene aus „And Then We Danced / ALS WIR TANZTEN“

Das Cinema Quadrat präsentiert vom 6. bis 12.2. sieben schwule Film-Highlights. Gezeigt werden Produktionen der Jahre 2018 und 2019, die oft nur auf Festivals oder in Special-Screenings zu sehen waren.

Spannend ist schon der Eröffnungsfilm „Als wir tanzten“: Hier dreht sich alles um die Tradition des georgischen Volkstanzes, den der Tänzer Merab mit seiner Tanzpartnerin und dem Georgian National Ensemble seit Jahren aufführt. Der junge Irkali bringt als neues Mitglied der Truppe Merabs bislang geordnete Welt und seine Gefühle gehörig durcheinander. Der Film überzeugt nicht nur wegen seiner Darsteller, sondern auch wegen der hervorragenden Tanzszenen – der georgische Volkstanz ist traditionell Ausdruck großer Maskulinität (6. und 9.2., 19:30 Uhr).

× Erweitern Als wir tanzten Trailer

Zurück in die wilden 80er führt der mexikanische Film „This is not Berlin“, in dem der junge Carlos mit seinem Freund Gera in das vibrierende, polysexuelle Nachtleben der Undergrund-Clubs von Mexiko-Stadt abtaucht (6. und 12.2., 21:30 Uhr). Ebenfalls in den 80ern spielt das südafrikanische Musical-Drama „Kanarie“, in dem der 18-jährige Johan, ein Fan von Boy George und Depeche Mode, als Ensemblemitglied des Soldatenchors „Canaries“ dem Drill seiner Wehrdienstausbildung entgehen kann; ein Film über militärische Unterdrückung, Musik und Liebe (8.2.,19:30 Uhr, 12.2., 17:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Catatonia Films This is not Berlin

Ein Wiedersehen gibt es mit der erfolgreichen französischen Komödie „Die glitzernden Garnelen“, in der ein homophober Profischwimmer zu einem besonderen Sozialdienst verurteilt wird: Er soll eine schwule Wasserballmannschaft für die Gay Games trainieren; erwartungsgemäß prallen dabei Welten aufeinander ... (7.2. 19:30 Uhr, 9.2., 21:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Salzgeber Die glitzernden Garnelen

Ebenfalls im Programm ist der Krimi „Darkroom“: der neue Film von Rosa von Praunheim ist inspiriert von einer wahren Geschichte: Der unauffällige Lars tötet drei Menschen mit der Partydroge GBL – sein Freund Roland merkt nichts vom makabren Treiben; zu sehen am 10.2. um 19:30 Uhr und 11.2. um 21:30 Uhr; am 10.2. ist Heiner Bomhard zu Gast, der im Film die Rolle des Roland spielt. Mehr zu „Darkroom“ gibt’s auch in unserer Film-Review.

× Erweitern Foto: missingFILMs Darkroom Film Heiner Bomhard (Mitte) aus Rosa von Praunheims „Darkroom“ ist am 10.2. zu Gast in Mannheim

6. – 12.2., Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, www.cinema-quadrat.de