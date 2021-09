3. Trans* Pride Stuttgart

× Erweitern Foto: Delia Giandeini, unsplash.com, gemeinfrei Trans Pride

Der Trans* Pride Stuttgart wird vom Projekt 100% MENSCH im Bündnis mit zahlreichen Stuttgarter LSBTIQ*-Organisationen ausgerichtet, um auf fortwährende politische und gesellschaftliche Problemfelder hinzuweisen und über die aktuelle Lebenssituation von trans* Menschen zu informieren.

Unter dem Motto „gemeinsam füreinander“ startet ab 13 Uhr der Demonstrationszug durch die Stuttgarter Innenstadt; die Route führt vom Erwin-Schöttle-Platz zum Schillerplatz, wo es von 15 bis 20 Uhr mit einem Kultur- und Infoprogramm weitergeht.

Natürlich stehen Sichtbarkeit von und Solidarität mit trans* Menschen im Vordergrund, die Organisator*innen fordern aber auch ganz konkrete politische Entscheidungen lautstark ein, allem voran die Abschaffung des Transsexuellengesetzes (TSG), die Einführung eines modernen Personenstandsrechts und eine Reform des Abstammungsrechts, zudem eine Verschärfung des Offenbarungsverbots und dessen Aufnahme ins Strafgesetzbuch und die Anerkennung von Trans* Identität als Fluchtgrund.

Der Demozug wird angeführt von der Schmetterlingstruppe, gefolgt vom Stimmung machenden „Trans*porter“ – wer mitlaufen will, findet ich ab 12:30 Uhr auf dem Erwin-Schöttle-Platz ein und reiht sich in die hoffentlich große und bunte Menschenmenge ein. Gegen 14 Uhr gibt’s eine Zwischenkundgebung auf dem Rotebühlplatz, ehe der Zug gegen am Schillerplatz endet.

Zwischen 15 und 20 Uhr gibt es vielfältige Möglichkeiten auf dem Schillerplatz, sich an den Infoständen, einer Kreativstation und einem Kommunikationsfeld über trans* Themen zu informieren und auszutauschen. Während der Kundgebung ab 16 Uhr kommen zahlreiche Vertreter*innen aus Community und Politik zu Wort, im Anschluss gibt’s ein von Alex Häfner und Tanja Gemeinhardt moderiertes Open Mic.

11.9., Beginn der Demo auf dem Erwin-Schöttle-Platz um 13 Uhr, Infostände und Programm auf dem Schillerplatz von 15 bis 20 Uhr, Infos auf www.transpride.de und Facebook