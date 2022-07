× Erweitern Foto: bjö

Mit der Jubiläumsausgabe des CSD Frankfurt findet das Communityfest zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wieder in gewohntem Rahmen statt – inklusive Demo und dem Straßenfest auf der Konstablerwache.

Unter dem Motto 30 Jahre CSD Frankfurt …. und kein bisschen leiser gibt es anlässlich des CSD-Jubiläums in diesem Jahr viele Specials:

Zum einen wurden bereits seit dem 1. Juli im Vorfeld des CSD-Wochenendes die Pride Weeks gefeiert. Das Rahmenprogramm umfasst zum Beispiel Filmvorführungen, Comedy-Shows, Party-Specials sowie queere Führungen zur lesbischen und schwulen Geschichte Frankfurts. Natürlich darf auch eine Ausstellung zur Geschichte des CSD Frankfurt nicht fehlen, die am CSD-Wochenende im LSKH zu sehen ist.

Außerdem wurde der Basar der Vielfalt, die Infostraße des CSD Frankfurt, verlängert und reicht nun von der Großen Friedberger Straße ab der Konstablerwache über den Regenbogenkreisel bis in die Alte Gasse.

Der CSD Verein setzt in diesem Jahr außerdem einen besonderen Schwerpunkt auf die Themen „Awareness“ und „Barrierefreiheit“. Für beide Themen wurde die komplette CSD-Veranstaltung neu gedacht und umfangreiche Verbesserungen im Service vorgenommen.

Das CSD Programm-Booklet

Alle Infos zum CSD Frankfurt gibt’s im handlichen Format des CSD-Programm-Booklets: Alles zur Demo, zum Straßenfest, Events rund um den CSD sowie der Partyfahrplan kompakt auf einen Blick!

Das CSD-Programm-Booklet ist der Juli-Ausgabe des GAB Magazins beigeklebt und ist natürlich am CSD-Wochenende erhältlich, unter anderem am Infostand des CSD Vereins und in der GAB-Lounge auf dem Basar der Vielfalt.

Die Demo

„30 Jahre CSD Frankfurt … und kein bisschen leiser“ lautet das Motto, mit dem die queere Community und ihre Allys bei der Demo am CSD-Samstag durch die Frankfurter Innenstadt ziehen und Flagge zeigen.

Trucks sind nach Diskussionen wieder zugelassen, so dass die Route ein wenig anders als gewohnt verläuft; Aufstellung der Wagen ist in der Bethmannstraße, Demostart ab Braubachstraße. Zuvor gibt es auf dem Römerberg die traditionelle Kundgebung samt Hissen der Regenbogenflagge vom Römerbalkon und der Schweigeminute in Gedenken an all diejenigen, die in diesem Jahr nicht am CSD teilnehmen können.

16.7., CSD Eröffnung mit Kundgebung auf dem Römerberg ab 11:30 Uhr,

Demostart: 12:30 Uhr ab Braubachstraße, Ende ca. 15:30 / 16 Uhr in der Fahrgasse, Updates über csd-frankfurt.de/demonstration/

Anmerkung: aus organisatorischen Gründen startet die Demo ab der Braubachstraße; die Abschnitte Mainkai, Untermainkai, Neue Mainzer Straße, Willy-Brandt-Platz, Weißfrauenstraße und Bethmannstraße entfallen.

Das Communityfest auf der Konstablerwache

Speisen, Getränke und Szene-Wirte gibt’s auf dem Konstablerwache-Plateau – und natürlich die Hauptbühne mit einem bunten Programm. Das Fest auf der Konstablerwache startet bereits am Donnerstagabend, dem 14. Juli ab 18 Uhr, mit einem Welcome, einer kostenlosen Filmvorführung und einem entspannten Get-together.

× Erweitern Foto: CINEMIEN Filmverleih Charlatan

Gezeigt wird der vielfach preisgekrönte tschechische Film „Charlatan“, der auf einer wahren Begebenheit beruht: Im Fokus steht das Leben des tschechischen Heilers Jan Mikolášek, der Hunderte von Menschen mit pflanzlichen Medikamenten heilte. Ein paradoxes Leben, das durch die Liebe zu seinem Assistenten František und durch ehemalige Gönner, die sich plötzlich gegen ihn wenden, auf eine harte Probe gestellt wird …

Auf der Hauptbühne gibt’s gute Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen Programm.

Highlights sind zum Beispiel der Berliner Sänger Flamyngus, der ganz elegant heteronormative Vorstellungen in Frage stellt. Sanfte Töne gibt’s von der Singer-Songwriterin Balu, und auch die bereits CSD-bekannte Sabho ist mit einem kraftvollen Set rockiger Songs am Start. Die deutsch-äthiopische Sängerin Menna Mulugeta mischt gerne äthiopische Sounds mit westlichem Pop und Poledancer Simon Koch zeigt Akrobatik an der vertikalen Stange.

Heiß erwartete Top-Acts sind die Rock-Band MIA. – Sängerin Mieze und ihre Band werden mit Hits wie „Hungriges Herz“ oder „Tanz der Moleküle“ den Festplatz am Samstag zum Hüpfen bringen – sowie Dragqueen Marcella Rockefeller, die mit ihrer Band stimmungsvoll und mit viel Power am Sonntag für gute Laune sorgt. Neben den Live-Bands ist eine extra-starke Riege regionaler DJanes* am Start, um in the Mix für Tanzstimmung zu sorgen; allen voran DJane Käry, Laurine Clubcherry, Miss Thunderpussy, Frau Laura, DJ Sascha oder Dirk Vox. Die Drags fehlen natürlich auch nicht: entweder als Moderatorinnen (Feeby Fergison, Giselle Hipps, Babsi Heart, Jazz Cortes, Cimberly Clark und Gracia Gracioso) oder als Showacts (Tante Gladice, Jessica Walker, Vanessa P.). Mehr Details gibt’s im CSD Programm-Booklet!

Auf der Konstablerwache sind natürlich auch die Stände der Wirt*innen lockerer platziert – so hat man mehr Platz zum Treffen, Feiern und Beisammensein – queeres Empowerment, ganz einfach gemacht! Der CSD Verein wünscht sich, dass für Getränke und Speisen die dortigen Stände solidarisch in Anspruch genommen werden. Durch die Pandemie haben viele der Bars und Lokale finanziell gelitten – beim CSD wünscht man sich daher auch in dieser Hinsicht verantwortungsvolles Handeln.

Festzeiten Konstablerwache:

14.7., ab 18 Uhr, Filmstart gegen 21:30 Uhr (bis ca. 23:30 Uhr), Konstablerwache, Eintritt frei!

15.7., 15 – 1 Uhr

16.7., 14 – 1 Uhr

17.7., 15 – 22:30 Uhr

Der Basar der Vielfalt

Die Info-Straße des CSD – der Basar der Vielfalt – wird zum Jubiläum verlängert und reicht nun von der Konstablerwache über die Große Friedberger Straße auch noch über den Regenbogenkreisel hinweg bis in die Alte Gasse.

Auf dem Basar der Vielfalt findet sich neben den Infoständen der vielfältigen Vereine, Gruppen und Institutionen auch die Kulturbühne mit einem alternativen Bühnenprogramm: Kleinkunst, Kabarett, Diskussionsrunden und mehr! Mit dabei sind unter anderem Tante Gladice, DJ Dirk Vox und DJ Martin „Tina“ Tannert aus dem Lucky’s, Antje Schneider, Aurora deMeehl, Anica Delani, der queer Poetry Slam sowie das Radio Sub-Team, das nicht nur live von der CSD-Demo am Samstag auf radio x sendet, sondern auch am CSD-Sonntag von 15 bis 18 Uhr das Programm der Kulturbühne gestaltet und sendet.

Geplant ist außerdem eine extra Tanz-Area am Ende des Basars der Vielfalt.

Fr, 15.7., 15 – 22 Uhr

Sa, 16.7., 12 – 22 Uhr

So, 17.7., 14/15 – 20 Uhr