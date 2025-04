× Erweitern Fotos: bjö Inside Her

Ein tolles Jubiläum kann der Erotikshop für Frauen und Paare im April feiern: Seit dreißig Jahren gibt es „Inside Her“ in Frankfurt, die erste Adresse für hochwertige sexy Dessous und Lingerie sowie für ausgewählte Toys.

„Eine Mischung aus tragbarer Wäsche, die trotzdem sexy ist“, erklärt Chefin Sandra Maravolo ihre Auswahl. Co-Chefin Kathi Leiber ist Expertin für Toys: „Ich versuche, das Ganze sex-positiv und neutral-feministisch zu halten, Toleranz zu lehren und einen spaßig-befreiten Umgang mit Sexualität zu pflegen“, meint Kathi.

Das Jubiläum wird am 8. April gefeiert, mit einem kleinen Warm-up-Umtrunk im Laden und anschießendem Umzug ins Eldorado Kino gleich um die Ecke. Dort wird der Lesben-Filmklassikers „When Night Is Fallling“ gezeigt, der wie Inside Her 1995 herauskam. Im Anschluss gibt’s noch ein Get-together mit Musik von DJane Thunderpussy.

8.4., 30 Jahre Inside Her – Yes, we Cum!, Vilbeler Str. 34, Frankfurt, Infos und Anmeldung zum Jubi-Event über www.insideher.de und www.yeswecum.de