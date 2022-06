30 Jahre Kick La Luna

× Erweitern Foto: Kick La Luna Kick La Luna

Ob Soul oder Salsa, Funk oder Fußballhymne, Brazil oder Balladen - die fünf Musikerinnen von Kick La Luna spielen seit 30 Jahren erfolgreich in der Musikszene. Mit ihrer neuen, zehnten CD und einem Open-Air-Konzert am 9. Juli auf dem Frankfurter Roßmarkt feiert die Female World Music Band ihr Jubiläum. Im Gründungsmonat Juni lassen wir die Bandgründerinnen Anne Breick, Uli Pfeifer und Elke Voltz zu Wort kommen.

Bereits 1989 traf Uli Pfeifer auf Anne Breick bei einem Percussion-Workshop: „Als ich Anne kennenlernte, hatte ich schon 10 Jahre in verschiedenen Bands als Bassistin gespielt. Schon am ersten Wochenende erzählte sie mir, dass sie eine Frauenband gründen möchte und fragte mich, ob ich dabei sein will“, erinnert sich Uli Pfeifer. „Ein Jahr später kam dann Elke Voltz dazu und es war Liebe auf den ersten Ton! Gemeinsam gründeten wir drei dann Kick La Luna“, meint Anne Breick.

Elke Voltz ist die Songschreiberin und mit ihrer kraftvollen Soul-Stimme die Leadsängerin der „Kix“. Musikalische Chefin ist Bassistin und Komponistin Uli Pfeifer, die die Vocals mit ihrer sanften Altstimme bereichert. Mit groovy Latin-Rhythmen ist Anne Breick als Perkussionistin und Entertainerin der„Kick“ der Band und als quirliger Anschub von Anbeginn an dabei. Komplettiert werden die drei „Ur-Kix“ heute durch Angela Frontera, virtuose Ausnahme-Drummerin aus Brasilien (seit 1998) und durchChristiane Sattler, Keyboarderin mit einer gehörigen Portion Modern-Salsa, Jazz und Pop (seit 2016).

Eine „All Women Band“ ist noch heute eine Ausnahme

Als All Women Band sind sie bis heute leider oft noch Exotinnen im Musikbusiness geblieben: „Als Frauenband sind wir an sich schon ein Statement“, meint Anne Breick. „Wenn ich mir all die Musikzeitungen oder Konzerthinweise anschaue, würde nie jemand auf die Idee kommen, zu kommentieren, dass das ja alles reine Männerbands sind. Wie schön wäre es, wenn es selbstverständlich wäre, dass es Männer- wie Frauenbands gibt!“ Elke Volz ergänzt: „Wir sind fünf Individualistinnen, die sich im männlich dominierten Musikmarkt einen Namen erspielt haben. Die harten, kommerziellen Maßstäbe im Musikbusiness haben wir nicht durchdrungen“. „Wir passten halt nicht in die gängige Schublade einiger gecasteter „Frauenbands“, „aber wir überzeugen durch das, was wir können, was wir ausdrücken und natürlich durch unsere eigene Präsenz“, meint Anne Breick.

× Erweitern Foto: Franz Gerlach

Weltmusik – Musik der Welt

„Deutsche Texte zu Weltmusik? Das verkauft sich nicht“, hieß es damals aus der Industrie. Jahrelang veröffentlichten Kick La Luna daher auf ihrem eigenen Plattenlabel. „Ja, und nur kurze Zeit später hatten wir dann Mitte der 90er plötzlich deutschsprachigen Hip Hop“, lacht Anne Breick. „Das hat natürlich auch einen Weg geebnet, dass überhaupt deutsche Texte mit Funk, Soul und ‚Black Music‘ kombiniert wurden und verkäuflich waren – und damit dann auch die Weltmusik“.

Die Female World Music von Kick La Luna versteht sich als Vision einer kulturverbindenden Weltmusik. Sie ist ihre Antriebsfeder und bildet eine ganz natürliche Brücke zu den eigenen musikalischen Backgrounds und zu den Einflüssen, die sie elegant miteinander verbindet: Latin-Pop, Modern Salsa, Jazz, Afro-Brasil-Grooves, Funk, Soul und komplexe Rhythmen. Daneben sind die Markenzeichen von Kick La Luna die perkussiven Bassriffs und der sanfte mehrstimmige Gesang.

× Erweitern Foto Kick La Luna Kick La Luna Kick La Luna 2011 - Foto: Wolfgang Schmidt Ammerbuch

Die Botschaft

„Dazu kommen unsere Texte, die Mut machen wollen und auch frauenpolitisch Stellung beziehen, die sich für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung aussprechen und gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt anspielen“, meint Elke Voltz. Wie zum Beispiel „Nicht ohne uns“, der Titelsong des neuen Albums. „Gemeint ist: Nicht ohne uns Frauen, unsere Macht, unsere Kraft und unsere Kompetenz“, erklärt Anne Breick. „Wir müssen zusammenkommen und uns ergänzen. Das gilt im Übrigen für alle Communities, auch für die queere Community, die sich meiner Meinung nach zu sehr spaltet. Natürlich sind die einzelnen Communities der Lesben, Schwulen und alle, die sich anders definieren wichtig. Aber wir müssen zusammenkommen, um uns ergänzen, gemeinsam nach vorne zu gehen und unsere Ziele besser durchsetzen zu können“.

„Tanze aus der Reihe“ heißt ein anderer Kix-Song, was man gut und gerne als Motto der Band bezeichnen könnte: Kick La Luna stehen für Toleranz und Offenheit, machen Mut, berühren, reißen mit und rütteln auf – musikalisch in ein unglaubliches Spektrum musikalischer Einflüsse verpackt und immer versehen mit einem „Kick“ positiver Energie.

„Nicht ohne uns“ von Kick La Luna erscheint im Juni. Am 9.7. gibt’s das große Geburtstags- Open-Air-Konzert bei den Grüne Soße Festspielen auf dem Frankfurter Roßmarkt (Eintritt frei, um Spende wird gebeten), www.gruene-sosse-festspiele.de, www.kicklaluna.com