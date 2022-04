30 Jahre LIBS

Die Lesben Informations- und Beratungsstelle LIBS feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Gefeiert wird mit verschiedenen Aktionen – den Auftakt macht ein Audiowalk durch die lesbische Geschichte Frankfurts sowie eine Aktion zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit am 26. April.

Begonnen hat alles in einem kleinen Laden in der Rotlintstr. 13 im Frankfurter Nordend: Hier gründete sich aus dem Umfeld des Vereins LLL („Lebendiges Lesben Leben“, der heute noch im Lesbisch-Schwulen Kulturhaus LSKH aktiv ist) im Februar 1992 der Verein LIBS.

Die Idee war zum einen, eine Beratungsstelle einzurichten, vor allem aber lesbisches Leben viel sichtbarer zu machen. „Wir hatten Freude an unserem Leben und das wollten wir zeigen“, erinnert sich Ute Kraft, eine der Gründungsfrauen von LIBS „Sich zeigen, in der eigenen Art und Weise, das war anders als vorher. Das war die Ablösung der Protestphase, die vorher vorherrschend war“. Die frühen 1990er waren das Zeitalter des „Gay Pride“ – ein neuer „Stolz“ galt für Lesben wie Schwule: Man wollte sich nicht mehr verstecken, sondern offen mit der sexuellen Orientierung umgehen – nicht man selbst war das Problem, sondern diejenigen, die ein Problem mit Lesben und Schwulen hatten. Die neue Offenheit kam an: Zu den LIBS-Terminen kamen auf Anhieb bis zu 60 Frauen, „es war knallvoll“, meint Ute Kraft, „und die Presse hat sich draufgestürzt“.