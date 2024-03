30 Jahre Time Warp

× Erweitern Foto: Time Warp „TimeWarp-1“

Forward ever, backward never: Dieses Motto aus den frühen Tagen der Techno-Kultur gilt für Veranstaltungen wie die Mannheimer Time Warp nach wie vor. 1994 stieg der Rave das erste Mal in der Ludwigshafener Walzmühle – und wollte sich schon damals vom Gros der Veranstaltungen mit elektronischer Tanzmusik abheben: „Die Time Warp sollte kein Rave im herkömmlichen Sinne werden, eher eine Party wie in einem Club im Großformat“, erklärt Time-Warp-Gründer Steffen Charles. Auch musikalisch wollte die Time Warp schon damals zurück zum Sound of the Underground.

× Erweitern Foto: Time Warp TimeWarp-2

Im Laufe der kommenden Jahre perfektionierte die Time Warp diesen eingeschlagenen Weg mit kuratierten Lineups aktueller wie legendärer DJ*s und Künstler*innen sowie sorgfältig ausgewählten und ausgestatteten Locations, die mit einer Sammlung von bis zu sechs individuell designten Clubs mit jeweils eigenen Looks und eigenem Sound ausgestattet werden. „Visuals und Lichteffekte waren schon immer ein essenzieller Teil der Time Warp, vom Flair, vom Sound und vom multisensuellen Erlebnis“, erklärt Frank Eichhorn, seit 2008 Head of Production bei Cosmopop, der veranstaltenden Agentur der Time Warp. „Und ich glaube, es ist ganz gut gelungen, das auch in die Neuzeit zu transferieren“.

× Erweitern Foto: Time Warp TimeWarp-3

Für die 30-jährige Jubiläumsausgabe legt das Team noch eine Schippe drauf: Freuen kann man sich auf zwei Tage facettenreiches Partyerlebnis, freitags mit drei Floors, samstags mit sechs Floors. Insgesamt werden 58 Acts dabei sein – mehr als jemals zuvor. Musikalisch sind die Veranstalter*innen stolz auf eine Vielzahl von back2back-Sets, die man in dieser Kombination noch nicht gehört hat – zum Beispiel VTSS mit Anetha oder Dax J mit SPFD. Back To The Roots geht es mit zwei Pionieren der elektronischen Musik aus Detroit: Kevin Saunderson und Octave One. Natürlich sind auch viele Wegbegleiter der Time Warp dabei – unter anderen Adam Beyer, Joseph Capriati, PAN-POT, Karotte oder Sven Väth, und nicht zuletzt auch Laurent Garnier und Speedy J, die bereits die erste Time Warp anno 1994 zur Magic Night machten. Für Fans heißt das: rechtzeitig Tickets sichern!

5. und 6.4., Maimarkthalle, Xaver-Fuhr-Str. 101, Mannheim, Fr 21 – 8:30 Uhr, Sa 19:30 – 14 Uhr, www.time-warp.de/germany