35 Jahre Bar Central mIt HARD TON

Die blaue Bar im Bermudadreieck kann in diesem Jahr auf erfolgreiche 35 Jahre zurückblicken. Fürs Geburtstagsfest laden Roman und Anna zusammen mit dem Central-Team zur großen Party.

Ein Warm-up gibt’s in der Bar Central, bevor um 22 Uhr das Sachsenhäuser Dough House eröffnet. Dort geht’s auf drei Floors zur Sache – allein das DJ-Line-up ist schon sensationell: Auf dem Electro- und Techno-Floor geben diekarate, nd_baumecker (Berghain Berlin) und die Lokalmatadoren Frau Laura b2b mit Francesco Framor mächtig Gas, den Disco- und House-Floor bringen barbecute björn, DJ’Reen, niCOlodeon b2b Blew Velvet und Luzie zum Schwingen. Zum Auftakt gibt‘s auf dem Bar-Floor außerdem die EAT-IT-Crew mit knalligen Performances von Kiki Barnes, Daisy Dick, Bla Bla Fck & Nova iDeer samt Moderation von Deborah with a D. Der absolute Knaller wird die Show von Live-Act HARD TON alias Wasashi Deejay und Heavy-Metal-Sänger Max. Das italienische Duo liefert einen treibenden Sound aus Chicago-House, knackigen Acid-Basslines, einem Dash Italo-Disco und Disco-Style Falsett. Live wird das Ganze nochmal getoppt mit Max‘ Performance, einer Mischung aus Oversized Queerness und Fashion Extravaganza. Do Not Miss!

16.12., Dough House, Kleine Rittergasse 19 – 21, Frankfurt, 22 – 5 Uhr, zuvor Warm-up in der Bar Central, Elefantengasse 13, von 20 – 22 Uhr, bar-central, www.facebook.com/Bar-Central