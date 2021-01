35 Jahre FLC

× Erweitern Foto: Hans Keller FLC In der Mitte: Der amtierende Mr. Leather Hessen Torsten Burandt

Wie so vieles entstand auch der FLC – der Leder- und Fetisch Club für Rhein-Main – in einer konstruktiven Mischung aus Unzufriedenheit und Tatendrang: In der zweiten Hälfte der 1980er erlebte die Frankfurter Lederszene eine Flaute. Zwar gab es eine Reihe von Bars für Leder- und Fetischfreunde, wie das Boots, das Camp 26, den Eagle oder den Stall, den es heute auch noch gibt.

Aber aus der Szene kamen damals keine frischen Impulse. Eine Gruppe um Hartmut Polascheck wollte das ändern und mit dem „Frankfurter Leder Club“ wieder Schwung in die Community bringen. Der Legende nach fand die „erste“ Gründung des FLC 1985 mitten auf der Straße im Frankfurter Bermudadreieck statt.

Zunächst als lockerer Freundeskreis, um dem kleinbürgerlichen Vereinsethos keine Chance zu geben; erst nach zwei Jahren entschloss man sich – aus rechtlichen Gründen – für eine Eintragung als Verein, mit einer Satzung, die lediglich die notwendigsten Artikel enthielt: „wollten wir doch nicht in die allgemeine Vereinsmeierei starten“, heißt es dazu in der Chronik des Vereins. Dennoch stolz ließ man sich aber als schwuler Verein ins Vereinsregister eintragen – was im Jahr 1988 noch recht ungewöhnlich war.

Die Aktivitäten des FLC starteten bereits viel früher: 1986 wurde zum ersten „Leather Odyssey“-Treffen ins Mannheimer Connexion eingeladen – denn gegenseitige Treffen mit anderen Leder- und Fetischclubs, aber auch generell mit der queeren Community sind bis heute wichtig für den Verein.

Auch die Leather Odyssey gibt es heute noch – und sie bildet seit 2012 den Rahmen für die jährliche Wahl des Mr. Leather Hessen. Sie ist nicht die einzige Veranstaltung, die der Verein anbietet: Gemeinsame Ausflüge oder Fetisch-Partys wie die Approved und Excess, dazu kommen viele andere Aktivitäten wie die Teilnahme an CSDs oder nationalen wie internationalen Leder- und Fetischtreffen oder das Engagement für Gesundheit, HIV, die AIDS-Hilfe Frankfurt und Hessen-Ist-Geil.

Das hält das einst verpönte Vereinsleben abwechslungsreich und aktiv. Wir haben mit dem 1. Vorsitzenden Claus Wagner gesprochen, der 2019 den langjährigen FLC-Vorsitzenden Klaus Kirschner abgelöst hat.

Claus, euer Jubiläumsjahr habt ihr euch bestimmt auch anders vorgestellt?

Ja! Wir wollten unter anderem eine Ausstellung zu 35 Jahren FLC im Switchboard zeigen. Es gibt jede Menge Plakate aus den letzten 35 Jahren von unseren Veranstaltungen, zum Teil noch schwarz-weiß mit Tom of Finland-Motiven für FLC-Biker-Ausfahrten oder die Leather Odyssey, da haben wir ein ganzes Archiv. Auch alte Ausgaben unserer Vereinszeitung, der FLC-Post, wollten wir ausstellen, um unsere Geschichte zu dokumentieren. Geplant war das alles für Dezember, aber dann musste wegen Corona das Switchboard schließen. Jetzt haben wir das erst mal auf Eis gelegt. Wir würden die Ausstellung gerne im kommenden Jahr zeigen, wenn es wieder die Möglichkeit dazu gibt.

Wie schaut es mit den anderen Club-Aktivitäten aus? Der FLC bietet ja vor allem Treffen und gemeinsame Aktivitäten an.

Nicht viel. Wir haben in den Monaten vor dem zweiten Lockdown zumindest unsere internen Clubabende, die nur für die Vereinsmitglieder sind, vom Switchboard in die Grande Opera verlegt. Im Switchboard wäre zu wenig Platz gewesen. Zumindest einmal im Monat, bis zum zweiten Lockdown, lief das ganz gut.

Wir haben auch versucht, Online-Treffen zu initiieren. Aber das hat nicht so gepasst: Mit den Regeln für online-Meetings wurde es sehr schnell öde. Bei den internen Clubabenden gibt es ja auch immer Beiträge von den einzelnen Vorständen, zum Beispiel zu vergangenen Veranstaltungen und zu den Zukünftigen; das versuchen wir immer schnell abzuhandeln, damit die Leute im Anschluss miteinander ins Gespräch kommen können. Darum geht es ja, die Leute sollen untereinander kommunizieren. Und das funktioniert in einem Online-Meeting überhaupt nicht. Achim hatte jetzt die Idee, dass man einen Online-Bingo-Abend macht. Ja, warum nicht? Das ist doch witzig. Wir versuchen das mal!

Wie schaut es mit den Planungen für das kommende Jahr aus?

Wir haben im vergangenen Jahr immer wieder Dinge geplant, die waren alle fix und fertig organisiert. Und teilweise haben wir sie dann auch veröffentlicht und angekündigt, wie zum Beispiel den Fetischflohmarkt – und mussten dann alles wieder absagen. Ich hatte dabei immer ein schlechtes Gewissen. Unsere Termine für Veranstaltungen wie die Approved oder die Leather Odyssey im kommenden Juni stehen, aber man weiß ja nicht, was man planen kann. Das erste, was wir jetzt fest planen, ist die Mr. Fetisch Hessen Wahl im Juni. Da wird es einige Neuerungen geben – zum Beispiel ändert sich der Titel von „Mr. Leather Hessen“ zu „Mr. Fetisch Hessen“, und auch sonst wird es einige frische Ideen geben. Da freuen wir uns schon drauf!

www.flc-frankfurt.de