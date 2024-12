36 Jahre Bar Central

× Erweitern Foto: Bar Central BarCentral

Die Lieblingsbar feiert ein pulsierendes queeres Geburtstagsfest und hat als Location wieder das atmosphärische Dough House in Alt-Sachs ausgewählt

Fürs Programm haben sich Anna, Roman und das Team mächtig ins Zeug gelegt und bringen eine extrafeine Auswahl an DJs, Acts und Performances. An den Decks stehen nd_baumecker, niCOlodeon, Maestrale, DJReen und barbecute björn, für powervolle Performanceeinlagen sorgen Bla Bla Fck und Carol S. von der Eat-it-Crew, dazu gibt’s eine einstündige Live-Show der Frankfurter Rapperin, DJ, Produzentin, Songwriterin und Schlagzeugerin AUFMISCHEN – und obendrauf noch einen zusätzlichen Special Guest als Surprise-Act.

Die Bar Central selbst ist am Partyabend von 20 bis 22 Uhr geöffnet – für Pre-Drinks und Warm-up, bevor alle um 22 Uhr in Dough House ziehen. Klingt nach einem weiteren legendären Abend! P.S.: Am Sonntag nach der Party bleibt das Central ausnahmsweise geschlossen.

7.12., Dough House, Kleine Rittergasse 19 – 21, Frankfurt, 22 – 5 Uhr, www.instagram.com/bar_central_frankfurt/

VVK-Tickets gibt’s hier!