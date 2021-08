× Erweitern DJ Serdar DJ Serdar

DJ Steve K DJ Steve K.

Mit einem zweitägigen Special feiert die kleine Bar im Bermudadreieck ihren 4. „neuen“ Geburtstag.

Zur Geburtstagsfete gibt es an beiden Tagen Welcome-Shots und special Deko, und natürlich dürfen die Resident-DJs des Hauses nicht fehlen. Am Freitag sorgt DJ Serdar für die passenden Beats, am Samstag Steve K. Das knallt!

3. und 4.9., Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, 20 Uhr, Infos auf Facebook