ATEC Performance: schnell und effizient!

Wohnung renovieren, Altbau sanieren, Haus umbauen: Für Arbeiten wie das Verlegen von neuem Parkett oder Fliesen, tapezieren oder einen frischen Wandanstrich bis hin zu Schreiner-, Dachdecker- und Elektroarbeiten sowie Heizungs-, Bad- und Sanitärarbeiten braucht man einen erfahrenen Partner.

Beim Frankfurter Unternehmen ATEC Performance bekommt man alle Arbeiten aus einer Hand und kann darüber hinaus auf eine jahrelange Erfahrung handwerklicher Qualitätsarbeit bauen: 2001 gegründet ist das Unternehmen seit 2008 eine Handwerkergemeinschaft, die mit Fachbetrieben der Handwerkskammer Rhein-Main zusammenarbeitet. Bei größeren Bau- oder Umbauprojekten steht ATEC Performance mit seinen Architekten und Statikern ebenfalls zur Verfügung. Angefangen mit einer ausführlichen Planung für jedes Projekt, bekommt man hier immer auch jede Menge Inspiration und Ideen zur Verwirklichung des eigenen Wohn(t)raums.

Wer die Crew um Teamleiter Zoran Loncar treffen möchte: mittwochs zwischen 17 und 19:30 Uhr besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Fragestunde und persönlichem Kennenlernen bei zwei Gläsern Wein in der Weinbar Piccolo, die sich in der Bornheimer Landstr. 58 in unmittelbarer Nachbarschaft der ATEC Performance-Zentrale im östlichen Nordend befindet.