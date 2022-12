Adventszeit bei Sunflower

× Erweitern Foto: Sunflower

Es weihnachtet sehr im Sunflower Gartencenter: Wie jedes Jahr lädt der Fachmarkt für Gartenkultur in den Wochen vor Weihnachten zu seinem großen, glitzernden Adventsmarkt.

Mit viel Inspiration für die heimische Weihnachtsdeko, hübschen Geschenkideen und einem saisonal-vielfältigen Angebot an Pflanzen für Wohnung, Balkon und Garten kommt man hier in die richtige Winterstimmung. Sogar in der Sunflower-Grillwelt finden Grillmeister*innen um diese Jahreszeit eine große Auswahl an Profi-Grillstationen – denn der Spaß am ganzjährigen Open-Air-Brutzeln ist seit langem ungebrochen, und das nicht nur ob der milden Temperaturen.

Passend dazu hat sich der Sunflower Frischemarkt ebenfalls weihnachtlich herausgeputzt und bietet neben frischem Obst, Gemüse, Fleisch- und Fisch auch ausgewählte Feinkost samt den passenden Weinen. All diese kulinarischen Köstlichkeiten können hier auch zu individuellen Präsentkörben und -boxen zusammengestellt werden. Das macht Lust auf Weihnachten!

Sunflower Gartencenter, Markthalle und Restaurant, Am Martinszehnten 15, Frankfurt, www.sunflower-gartencenter.de