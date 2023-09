Agaplesion Schwanthaler Carrée ausgezeichnet

× Erweitern Foto: Agaplesion Mitarbeitende des Agaplesion Schwanthaler Carrée bei der Frankfurtter CSD-Demo 2023“

Das Pflegeheim „Agaplesion Schwanthaler Carrée“ in Frankfurt Sachenhausen wird im September für sein Diversity-Engagement mit dem deutschen Pflegepreis für Vielfalt und Respekt ausgezeichnet.

Das Haus fördert seit 2020 ganz bewusst das Thema Diversität, sowohl was die Mitarbeitenden als auch die Bewohner*innen anbelangt. Pflegedienstleiterin Cornelia Scibroski sagt: „Es gibt viele Mitarbeiter*innen, die der LGBTIQ*-Community angehörig sind, viele mit Migrationsgeschichte. Auch bei vielen Bewohner*innen und ihren Angehörigen ist Diversität allgegenwärtig. Mit dem Projekt wollen wir aufgreifen, was wir ohnehin schon leben – etwa im Hinblick auf diskriminierungsfreie Sprache, aber auch im Umgang mit dem Thema insgesamt“. Der Diversitätsbeauftragte des Hauses Tom Dörr ergänzt: „In der Umsetzung unseres Projekts habe ich mich stark an dem Konzept der Lebensweisenakzeptanz von AIDS-Hilfen orientiert. Neben der Nächstenliebe war das ein wichtiger Bestandteil unseres Wertekompasses, denn das Fördern und Anerkennen von Vielfalt ist schließlich wahrhafte Nächstenliebe“.

Am 27. September lädt das Agaplesion Schwanthaler Carrée im Rahmen der „Aktionstage Älterwerden in Frankfurt“ zu einem Tag der offenen Tür mit einem „Markt der Möglichkeiten“: Zwischen 13 und 17 Uhr kann man sich das Pflegeheim bei einer Führung anschauen und sich über das Angebot von Seniorenwohnen über betreutem Wohnen bis zu vollstationären Pflegebereich informieren.

27.9., Tag der offenen Tür im Agaplesion Schwanthaler Carrée, Schwanthaler Str. 5, Frankfurt, 13 – 17 Uhr, Führungen um 13:30 und 15 Uhr, kostenfrei und ohne Anmeldung, mehr Infos über www.markusdiakonie.de

Lest auch unser Interview mit dem Diversitätsbeauftragten Tom Dörr und der stellvertretenden Hausleitung Carolin Zimmer.