Aktionstag IDAHOBITA*

× Erweitern Foto: Tobias Friedhoff, Regenbogencrew der AHF

Jedes Jahr erinnert der 17.5. an den Tag, an dem 1990 die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen hat. Der Tag wird heute genutzt, um mit vielfältigen Aktionen gegen Diskriminierung queerer Menschen zu protestieren und hat den 17.5. als Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans*-, Inter und Asexuellen-Phobie insbesondere in den vergangenen Jahren zu einem kleinen CSD werden lassen.

In Frankfurt organisiert die Regenbogencrew der AIDS-Hilfe AHF den Aktionstag. Unter dem Motto „Unsere Liebe, unsere Rechte, unsere Identität, unsere Demokratie. Für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung und Ausgrenzung“ wird es auf der Hauptwache verschiedene Aktionen geben. Das Motto lehnt sich an das diesjährige 175. Jubiläum des Zusammentretens der Nationalversammlung in der Paulskirche an. René Kreibich von Vorstand der AHF sagt dazu: „Die Ereignisse des Paulskirchen-Festivals, das auf 1848 zurückgeht, und der IDAHOBITA* mögen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber sie teilen die gemeinsame Botschaft der Freiheit und Gleichheit, die für eine demokratische Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind. Nur in einer solchen Gesellschaft können alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität respektiert und geschützt werden.“

Auf der Hauptwache wird es Infostände geben, unter anderem vom Schulprojekt Schlau, dem Maincheck und den Loverebels der AHF, und auch ein musikalisches Programm sowie eine Flashmobaktion. Um 16 Uhr setzt sich der Lovewalk von der Hauptwache ausgehend in Bewegung; Ziel des Demozugs ist der Frankfurter Engel, das Mahnmal Homosexuellenverfolgung am Klaus-Mann-Platz. Dort wird es Reden von den AHF-Vorstandsmitgliedern René Kreibich und Verena David geben.

Jessica Purkhardt, Vorstandsmitglied der AHF, sagt dazu: „Uns ist wichtig, ein Zeichen gegen die immer noch existente und zum Teil stärker werdende Stigmatisierung, Diskriminierung zu setzen und gegen die Gewalt an queeren Menschen auch auf internationaler Ebene hinzuweisen. LSBT*IQs werden in vielen Staaten immer noch verfolgt und müssen in einigen Ländern weiterhin mit der Todesstrafe rechnen. Der IDAHOBITA* möchte diese Diskrepanz aufzeigen“. Die freie Aktivistin Josefine Liebing, die bereits viele Protestaktionen des Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt mitorganisiert hat, ergänzt: „In Deutschland ist es an der Zeit, allen queeren Menschen im Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes einen Schutz einzuräumen und bisherige Errungenschaften dauerhaft zu schützen. Gesellschaftlicher und struktureller Diskriminierung entgegenzuwirken sollten wir uns gleichzeitig gesamtgesellschaftlich zur obersten Maxime machen. Der IDAHOBITA* ist ein Tag, an dem bundesweit, so auch in Frankfurt am Main, mit verschiedenen Aktionen im öffentlichen Raum Sichtbarkeit für geschlechtliche und sexuelle Identitäten geschaffen wird. Für ein freies, selbstbestimmtes Leben!“

17.5., Hauptwache, Frankfurt, Infostände 14 – 19 Uhr, Musik bis 21 Uhr, Flashmob 18 Uhr, Lovewalk zum Frankfurter Engel ab 16 Uhr, www.ah-frankfurt.de