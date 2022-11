Anthologie – die Godani-Retrospektive

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos

Mit einem „Best-of“-Programm laden Jacopo Godani und seine Dresden Frankfurt Dance Company zu einem Rückblick auf das bisherige Schaffen des Choreografen mit dem Ensemble. Gezeigt werden Ausschnitte aus neun Stücken und Stück-Passagen,die wichtige Ambitionen in Godanis Schaffen verdeutlichen.

„Premonitions of a Larger Plan“ zum Beispiel thematisiert die Schönheit der Kunst und die Weitergabe von Kulturgut an nachfolgende Generationen. Wie auch vielen anderen Stücken spielen Kollaborationen eine wichtige Rolle in Godanis choreografischer Arbeit, und so treten die Tänzer*innen immer wieder in einen Dialog mit Musiker*innen: „Hollow Bones“ wird diesmal live begleitet von Sergey Sadovoy auf dem Akkordeon; das Stück ist auch ein gutes Beispiel für Godanis Umgang mit klassischem. In „Echoes from a Restless Soul“ tanzt das Ensemble zur Musik von Ravel, die live auf dem Klavier von Pjotor Naryshkin gespielt wird. Das dynamisch-explosive „High Breed“ mit seiner beeindruckenden Tanztechnik in fast schon mathematischer Präzision zeigt Godanis Verständnis von modernem Tanz und „Hypercube“, die letzte Szene des festlichen „Weihnachtsstücks“ „When the Dust settles“, tanzt zum vertrackten Klatsch-Rhythmus „Clapping Music“ von Steve Reich.

× Erweitern Foto: Raffaele Irace "High Breed"

Eine Premiere feiert die Dresden Frankfurt Dance Company mit dem Dezember-Aufführungsort: Zum ersten Mal ist das Ensemble auf der großen Bühne des Schauspiel Frankfurt zu sehen. Am 1. und 3. Dezember gibt’s außerdem eine Einführung in den Tanzabend, der auch einen Abschied einläutet: Die laufende Saison wird die letzte für Jacopo Godani bei der Dresden Frankfurt Dance Company sein. Ab der Spielzeit 2023/2024 wird der Choreograf Ioannis Mandafounis neuer künstlerischer Direktor der Company. Das ehemalige Mitglied der Forsythe Company ist seit über 20 Jahren als freier Tänzer in Frankfurt, später auch als Choreograf für eigene Stücke und viele internationale Compagnien tätig gewesen. Mandafounis lebt und arbeitet derzeit in Genf.

1. – 4.12., Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt-Platz, Frankfurt, 19:30 Uhr (Sonntag 16 Uhr), www.dresdenfrankfurtdancecompany.com