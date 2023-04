Approved Aprilshowers

× Erweitern Foto: FLC

Auch Fetisch-Kerle haben Frühlingsfühle! Daher lädt der Leder- und Fetischclub Rhein-Main FLC im April zu einer neuen Runde seiner beliebten Fetischparty Approved. Alle Fetische sind willkommen, erfahrene Fetisch-Kenner und Neulinge über 18 Jahren sind gleichermaßen eingeladen, sich in den Räumen der Grande Opera zu vergnügen.

Und Spielmöglichkeiten bietet die Offenbacher Location mit verschiedenen Themenbereichen, dunklen Räumen und einer reichhaltigen Auswahl unterschiedlichster Fetischgeräte und jeder Menge Action. Auch beliebt ist die Bar zum lockeren Plausch bei Bier und Co. Bitte den FLC-Dresscode beachten, Infos gibt’s über die Website. Tipp: Am 2. April veranstaltet der FLC außerdem seinen Fetischflohmarkt in der Grande Opera.

22.4., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de/approved/