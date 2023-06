Atomic: Clubkid Movement

× Erweitern Foto: laurinandlin.com Laurin & Lin

Move Your Body: Das ist das Motto der Juni-Atomic. Ein ausgeklügeltes Bewegungsprogramm lässt alle hüpfen: Resident-DJane Trust.The.Girl kümmert sich mit Gast-DJ Mr. Biró um den richtigen Rhythmus, damit es auf dem Dancefloor keinen Stillstand gibt.

Foto: Harpy Fatale Harpy Fatale

Gespielt wird Pop, 80s, All Time Faves und Indie-Dance-Kracher. Die beliebte Peak-Hour-Show fehlt natürlich nicht und bietet eine Extra-Class in Body-Consciousness. Harpy Fatale aus London ist Club-Kid, Dragkünstlerin und Schauspielerin und wird mit ihrer Performance-Einlage eine extrem gute Figur machen – All Others Better Work! Das muss man den quirligen TikTok-Stars Laurin & Lin nicht zweimal sagen: Die smarten Jungs, die ab und an die Atomic-Gäste als zückersüßes Welcomeshot-Paar an der Tür zum Basement-Club begrüßen, sind fit wie Turnschuhe; freuen kann man sich daher auf eine powervoll-sexy Tanzperformance der beiden. Hotnuts!

9.6., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen