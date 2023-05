Atomic Hottie Parade

× Erweitern Foto: Ilkay Karakurt

Die monatliche Party mit Indie, Pop, 80ern und Electronica bläst auch im Wonnemonat wieder jede Menge glücksbringender Seifenblasen über die Tanzfläche.

Foto: Megan Carla

An den Decks feiert DJ Anna Andersson aus Mannheim ihre Atomic-Premiere, die zusammen mit Atomic-Macherin und Resident-DJane Trust.The.Girl für beste Feierstimmung sorgen wird. Mittendrin kommt die beliebte Show zur Peak-Hour, diesmal mit einem dreiblättrigen Kleeblatt: Das Duo Megan & Carla performen wild und ungestüm, dazu kommt Hottie André, der bereits bei der Backstage Diaries-Party in Köln (quasi das Pendant zur Atomic in Frankfurt) die Crowd mit wenig Textil und viel Haut begeisterte. If you can’t stand the Heat, get out of the Kitchen!

12.5., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Facebook