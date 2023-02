Atomic Winterwärme

× Erweitern Foto: Helix Noir Helix Noir

Egal ob’s draußen friert und regnet: „We’re Sunny On The Inside“, sagt Atomic-Macherin Trust.The.Girl. Im Februar ist DJ CRSTN von der „Let’s Go Queer“-Party in Wiesbaden als Gast-DJ an den Decks. Wie immer gibt’s den erwärmenden Mix aus Indie, Pop, 80er-Hits und Electro-Tunes.

Die Peak-Hour-Show verspricht spektakuläre Kostüme und fesselnde Performances: Helix Noir konnte als düstere und sexuelle aufgeladene Dämonin bereits einen Drag Slam Contest für sich entscheiden, Lélé Cocoon hat ebenfalls einige Extravaganzen auf Lager. Cheers Queers!

10.2., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Facebook