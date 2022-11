Atomic: Gin o‘Clock

Ungeachtet des 11.11. (Start in die närrische Saison!) geht die Atomic-Sause in die Vollen und bringt eine Nacht voll Glitz, Blitz, Hits und Wigs! An den Decks spielen Atomic-Macherin Trust.The.Girl und ihr Gast-DJ Thomas B. den beliebten Mix aus Indie-Pop, 1980er-Hits und Electro.

Zur Peak-Hour ist wie immer Showtime mit zwei Queens angesagt: Christy Moon ist sowohl als Web-Talkerin als auch für ihre sexy-aufreizenden Auftritte bekannt – mal schauen, was sie für die Atomic aus dem Hut zaubert. Vanessa P. ist Chefin ihrer Drag-Show Showgirls und hat Lust, sich auch mal wieder mit Club-Gigs zu zeigen. Da passt die Atomic doch perfekt! Trust.The.Girl ergänzt: „Kommt rum – it’s Gin o‘Clock“.

11.11., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Facebook