Atomic: Glamour’n‘Poison

Die Atomic hat ihre Akkus frisch geladen, die Seifenblasen-Nebelmaschine blubbert lustig, der Videoscreen flackert im Takt und Festplatten samt CD-Sammlung des April-DJ-Teams Trust.The.Girl und barbecute björn – und die sind auf dem neuesten Stand:

Die April-Atomic kann starten! Auf dem Programm steht guter und vor allem tanzbarer Indie- und Queer-Pop-Sound, von Dua Lipa über Lizzo bis The Killers und all den exklusiven und unverkennbaren Alltime-Dancefloor-Faves der Atomic. Für maximalen Craze gibt’s natürlich wieder eine Drag-Show zur Peak-Hour, diesmal mit Gina Glamour und Alice Poison. Let’s go Crazy!

14.4., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Instagram