Atomic – Electric Carpet Ride

× Erweitern Foto: Electra Pain

Im September wirft Atomic-Macherin Trust.The.Girl den elektrischen Regenbogenteppich an und nimmt die Atomic-Gäste mit auf eine Reise durchs Club-Wonderland.

Mit am Steuer sitzt diesmal Pony-Boy barbecute björn als Gast-DJ. Zusammen mit Trust.The.Girl gibt das einen Mix aus rotzigem Indie-Rock, All-Time-Fave-Hits und Diva-Pop – genau das, was die Atomic-Crowd jeden Monat aufs Neue begeistert. Obendrauf gibt’s eine fulminante Primetime-Show mit der Frankfurter Queen und LSBTIQ*-Aktivistin Electra Pain. Wer ihre Auftritte kennt, weiß: Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt! Mit an Bord sind auch die smarten Stewards Laurin & Lin, die ihre Welcome Shots mit einer extra Portion Liebe verschießen. Cheers Queers!

8.9., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen