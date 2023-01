Auf in die närrische Zeit!

× Erweitern Foto: Ben Wicks, unsplash.com, gemeinfrei

Endlich können die Narren wieder feiern und die queeren Sitzungen sind natürlich auch mit dabei! Hier unsere Auswahl!

Bäppis kleinste Fastnachtsshow

Foto: Zauberkugel Photography Arts

Einst ein Faschingsmuffel ist Bäppi heute ein Fastnachts-Profi. Dass es für gute Stimmung nicht immer große Hallen braucht, beweist der Entertainer mit seiner „kleinsten Fastnachtsshow der Welt“, die im Seckbacher Lokal „Zum Rad“ über die gesamte närrische Saison verteilt viermal zu sehen sein wird. Frohsinn, Narretei und viel Lokalkolorit.

Bäppis kleinste Fastnachtsshow: 15., 22., 25.1 und 5.2., Zum Rad, Leonhardsgasse 2, Frankfurt-Seckbach, mehr Infos über www.baeppis-events.de

Switchboard Fastnachtssitzung

Zum ersten Mal in 35 Jahren präsentiert das Switchboard eine eigene Fastnachtssitzung – inklusive eines „gekürzten“ Elferrats, hessenEssen und einer Show mit dem Darmstädter Duo Aurora DeMeehl und Sir Lord Schmidt. Die beiden wollen Narren wie Fastnachtsmuffel gleichermaßen erreichen: Ihr Programm „Rizamba, Fastnacht bis jeder kotzt“ hat Gesänge, Gedichte und absurde Moderationen und nimmt dabei vom Konfetti über Polonäsen bis zu Büttenreden alles aufs Korn.

Foto: Daniel Bühl Aurora de Meehl

Ab dem 18 Februar geht’s dann so richtig zur Sache: Am Faschingssamstag steigt die Beat Club Party mit DJ Andy aus dem Darmstädter Schlosskeller. Am Faschings-Sonntag, dem 19. Februar, serviert das Cream-Team lecker Kreppel zur besten Kaffeezeit – parallel findet übrigens der Frankfurter Fastnachtsumzug durch die Innenstadt statt.

Am Montag, dem 20. Februar entert das unermüdliche Trio Infernal mit Daphne von S. und ihrer Musikkapelle die Switch-Showbühne; im Anschluss gibt’s eine Pyjama-Party mit DJ Wileda Wischmopp. Am Aschermittwoch werden die Wunden geleckt – beim leckeren Heringsessen am Abend.

21.1., Switch Fastnachtssitzung mit Aurora DeMeehl und Sir Lord Schmidt, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, aurorademeehl.de

18. – 22.2. Fasching im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, Infos auf Facebook

Rosa Cloudchen Sitzung

Foto: Hans Keller Roa Cloudchen Gladice

Der Große Rat der Karnevalsvereine Frankfurt lädt wieder zur Rosa Cloudchen Sitzung, die bereits seit Jahren zum närrischen Spektakel der Saison gehört. Zur gut dreistündigen Show gehören natürlich der Elferrat, viel Travestie, einzigartige Tanzgruppen, Comedy-Einlagen und Stimmungssongs – also insgesamt närrisches Entertainment der Extraklasse.

Mit dabei: Tante Gladice als Moderatorin (Foto), die „Herrlichen Damen“ mit aufwändigen Choreografien und fantastischen Federarrangements, die Helene Fischer Double Show, Power-Songs von Wanda Kay, Showtanz mit den Rot Weisen Funken Frickenhofen, Magic Moves und vielen mehr. Im Anschluss an die Sitzung geht die Party im Foyer des Titus Forums weiter!

23.1., Rosa Cloudchen Sitzung, Titus Forum, Walter-Möller-Platz 2, www.rosa-cloudchen.de

Rosa Käppscher Mainz

Foto: Tina Rodler

Der 2014 gegründete queere Fastnachtsverein in Mainz kommt wieder mit seiner eigenen Sitzung! An zwei Abenden wird ein buntes Programm aus Meenzer Traditionsfastnacht mit deutlich rosa Färbung geboten. Ein großer Spaß auf der Bühne und im Saal. Das Spektakel steigt im Bürgerhaus Ginsheim, lediglich für den Freitag gibt es noch Restkarten. Wer kein Ticket mehr ergattern konnte: Die Rosa Käppscher sind auch Teil des großen Rosenmontagszugs, der am 20. Februar durch die Mainzer Innenstadt tanzt.

10. und 11.2., Bürgerhaus Ginsheim, Frankfurter Str. 39, Mainz, www.rosa-kaeppscher.de