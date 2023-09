It’s All About Community!

× Erweitern Foto: bjö Vládmir Combre de Sena und Harald Etzemüller vom Ausstellungsraum EULENGASSE.

Vládmir Combre de Sena und Harald Etzemüller machen zusammen den Ausstellungsraum EULENGASSE in Frankfurt-Bornheim. Was von außen wie eine Galerie aussieht, ist in Wirklichkeit ein selbstverwalteter Artist-Run-Space, der in ein europaweites Netzwerk eingebunden ist. Im Oktober feiert EULENGASSE den 20. Geburtstag – Grund genug, das Paar und ihr gemeinsames Projekt vorzustellen.

Wie hat EULENGASSE begonnen?

Vládmir: Ich war schon immer an Kunst interessiert, schon als Kind. Meine Eltern haben alles versucht, um mich von der Kunst wegzubringen – haben es aber nicht geschafft (lacht). Ich habe dann in Brasilien eine Kunsthochschule besucht, die Musik, Theater und bildende Kunst integriert, und Kunsterziehung studiert, als Schauspieler gearbeitet und Kunstveranstaltungen organisiert. Und dann habe ich Harald getroffen und entschieden, nach Deutschland zu gehen. Wir haben uns 1995 in Brasilien über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und sind seit dem ersten Tag zusammen.

Harald: Ja, da kannst du jetzt eine echte „Love-At-First-Sight“-Story draus machen (lacht).

Harald, du bist ja eigentlich Architekt: Wie bist du zur Kunst gekommen?

Harald: Die Architektur ist ja ein Beruf der Kreativwirtschaft. Das hat sich schon im Studium abgezeichnet, auch mit den kreativen Fächern wie freies Zeichnen, wo es wirklich auch darum geht, seine künstlerische Ader zu entwickeln. Und der Beruf ist irgendwie wie der eines Dirigenten. Du orchestrierst alles um dich herum, alle Beteiligten des Planungs- und Bauprozesses, damit am Ende das Bauwerk so wird, wie es entstehen soll.

Vládmir: Außerdem hast du schon immer fotografiert.

Harald: Ja, ich habe mein ganzes Studium lang freitags nachmittags in der Dunkelkammer zugebracht. Aber eben auch das Management, dieses Dirigieren, ist etwas, was immer sehr kreativ stattfinden muss.

× Erweitern Foto: bjö

Was ist der Ausstellungsraum EULENGASSE?

Harald: Wir sind keine kommerzielle Galerie, sondern non-profit. Darum heißt es auch „Ausstellungsraum EULENGASSE“. Wir haben das zusammen mit dem Künstler Stehn Raupach 2003 als Verein gegründet.

Vládmir: Sein Atelier war neben unserem Büro in der Eulengasse. Als Stehn dort auszog, haben wir in seinem ehemaligen Atelier unseren Ausstellungsraum gemacht. Der Name sollte nichts New-York-mäßiges sein, sondern ganz bodenständig. Darum haben wir es einfach „EULENGASSE“ genannt.

Wie stelle ich mir diesen Verein vor?

Harald: Das ist ein Verein von Künstler*innen. Die „ordentlichen Mitglieder“ sind die Kunstschaffenden, und dann haben wir noch Fördermitglieder. Diese Selbstorganisation bezeichnet man überall auf der Welt als „Artist-Run-Space“ oder „Artist-Run-Initiative“, oder kurz ARI.

Uns ging es vor allen Dingen darum, eine Struktur zu schaffen, mit der wir die Mitglieder aktivieren, sich einzubringen. Also, wie schaffen wir es, dass ARI Wirklichkeit wird? Dafür haben wir zum Beispiel eine regelmäßige Projektversammlung eingeführt, die freiwillige Zusammenkunft aller Interessierten. Dazu laden wir gerne auch Gäste ein, die nicht zum Verein gehören. Und dort entwickeln wir unter anderem auch unsere Jahresthemen.

Anfangs haben wir das monatlich gemacht, inzwischen gibt es die Projektversammlung alle zwei Monate, an den anderen Terminen laden wir zur Bornheimer Tafel. Das ist dann einfach ein Künstleressen, da gibt's keine Tagesordnung, sondern, man kommt einfach zusammen und kann über Gott und die Welt sprechen, über seine künstlerischen Positionen reden oder auch Organisatorisches klären, denn es finden sich ja für die vielen Projekte viele Interessierte. Und wir stehen ja inzwischen auch im internationalen Austausch und haben viele Kooperationsprojekte.

Unsere Mitglieder sind zwischen Anfang 30 bis 85 Jahre alt. Der Verein ist auch eine Community, in der es darum geht, sich gegenseitig in der Professionalisierung zu unterstützen.

Vládmir: Das ist einer der Gründe, wieso wir den Verein gegründet haben: Frankfurt hat eine so große Kunstproduktion, auch mit der Städelschule und der HfG, aber Frankfurt hat keinen Space, wo Kunst ausstellt werden kann. Und es gibt Viele, die unabhängig bleiben und nicht zu einer Galerie gehören möchten. Wir geben diesen Künstlern die Möglichkeit, unabhängig zu sein.

× Erweitern Foto: bjö

Was ist euer Jahresthema in diesem Jahr?

Harald: Jubiläum! Ganz klar (lacht). Die nächste Ausstellung findet im Oktober statt, die große Jubiläumsausstellung mit dem schönen Titel „It’s About Community …“.

Vládmir: Aber nicht hier in unserem Ausstellungsraum, sondern in einem riesigen Ort auf der Hanauer Landstraße! Wir haben alle Mitglieder eingeladen und alle, die in den letzten 20 Jahren bei uns ausgestellt haben. Jede*r zeigt zwei Arbeiten – eine aktuelle und eine aus dem Gründungsjahr der EULENGASSE.

Harald: Oder so in etwa. Es gibt ja auch welche, die 2003 noch gar nicht geboren waren (lacht).

Unter euren Mitgliedern gibt es einige queere Personen – ist das Zufall oder liegt das daran, dass ihr ja selbst auch schwul seid?

Harald: Keine Ahnung, das ist eine gute Frage.

Vládmir: Sexualität oder Gender war nie ein Thema bei uns. Wir sind immer sehr offen als Paar oder als Schwule aufgetreten. Ich glaube auch nicht an diese Trennung in der Gesellschaft, mit der einen Sexualität und der anderen Sexualität. Ich sehe das immer als Ganzes, als Einheit. Gilt es auch für Kunst? Gibt es schwule oder queere Kunst?

Vládmir: Doch, ich denke, es gibt Menschen, die mit genau diesem Gedanken ihre Kunst produzieren. Nicht alle Kunst ist queer, aber das gibt es auch.

Ausstellungsraum EULENGASSE, Seckbacher Landstr. 16, Frankfurt, www.eulengasse.de

2. – 15.10., 20 Jahre EULENGASSE Jubiläumsausstellung „It’s About Community …“, Tor Art Space, Hanauer Landstraße 161 – 171, Frankfurt.