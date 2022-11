Autohaus Nix: Nachhaltigkeit aus Überzeugung

× Erweitern Foto: Autohaus Nix Autohaus Nix

Mit den Automarken Toyota und Lexus setzt das Autohaus NIX im Rhein-Main-Gebiet Maßstäbe in Sachen innovativer umweltfreundlicher Technik – denn bei den japanischen Marken ist heute schon vieles selbstverständlich, was bei anderen noch nicht üblich ist. Und auch das Autohaus NIX selbst arbeitet in seinen Unternehmensbereichen konsequent an verbesserter Nachhaltigkeit.

Hybrid- und Elektromodelle gehören heute zum festen Angebot der beiden japanischen Automarken, ebenso die zukunftsweisende Wasserstoff-Brennstoffzelle, die bereits heute serienmäßig mit dem Toyota MIRAI im Programm ist. „Bereits 2004 kam bei Lexus der weltweit erste selbstladende Luxus-Hybrid auf den Markt, das erste vollelektrische Modell war im letzten Jahr die logische Konsequenz“, erklärt Alexander Nix, Geschäftsführer des Autohaus NIX.

„Ein ökologische Ausrufezeichen setzte Lexus schon im Jahr 2013: Seitdem sind keine Diesel-Fahrzeuge mehr im Programm“; so der Experte weiter. „Die Lexus Modellpalette erfüllt bereits heute die CO 2 -Flottenverbrauchsnorm der EU des Jahre 2025“. Hybridmodelle verbinden Elektro- und Benzinmotoren ohne externes Laden, bei den vollelektrischen Modellen kann man fährt man bis zum nächsten Aufladen hunderte Kilometer ohne Emissionen. „Und schon in naher Zukunft werden auch bei Lexus Brennstoffzellenfahrzeuge folgen, die von Wasserstoff angetrieben, nur noch reines Wasser emittieren und gereinigte Luft hinterlassen“, so Alexander Nix.

Nachhaltigkeit beschränkt sich im Autohaus NIX nicht nur auf die Autos: Bereits seit 30 Jahren arbeitet das Familienunternehmen daran, in allen Unternehmensbereichen Ressourcen zu sparen und nachhaltig zu agieren: „Seit Jahrzehnten betreiben wir unsere Waschanlagen mit Regenwasser, Solarpanels auf den Dächern versorgen unsere Autohäuser mit Strom, mit der Umstellung auf Bewegungsmelder und LEDs sparen wir Energie und mit einem konsequent vorangetriebenen Digitalisierungsprozess sparen wir zusätzlich Ressourcen ein.“, erklärt Alexander Nix. „Weitere Beiträge zum Umweltschutz leisten wir durch begrünte Dächer unserer Autohäuser, mit einer Flussbiotop-Renaturierung in Wächtersbach und mit Baumpflanzaktionen. Wir sponsern außerdem die Main-Kinzig-Challenge, die erste CO 2 -neutrale Laufserie Deutschlands. Das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen: wir leben Nachhaltigkeit aus Überzeugung“.

